Carnaval da Bahia conta com sete postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT) e agentes bilíngues

Brasileiros e estrangeiros que participam do Carnaval da Bahia contam com o suporte dos postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), em Salvador. São três unidades fixas (aeroporto, rodoviária e Pelourinho) e quatro avançadas (Campo Grande, Praça Municipal, Barra e Ondina), além de plantões em 14 hotéis. Eles oferecem informações sobre a estrutura e programação da festa, os atrativos das 13 zonas turísticas do estado e serviços essenciais, como transporte e segurança, dentro das ações da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), durante a folia.

Hospedado no circuito Batatinha (Pelourinho), o mineiro Thiago Abreu, 36 anos, aproveitou para conhecer o Carnaval baiano ao lado de amigos chilenos e venezuelanos. “Tivemos uma bonita festa de recepção lá no aeroporto. Viemos para conhecer os batuques do Pelourinho, principalmente do Olodum, e passamos aqui no SAT para tirar algumas dúvidas”. O grupo fica em Salvador até terça-feira (4) e depois segue para conhecer as praias de Morro de São Paulo, na Costa do Dendê.

Os postos do SAT funcionam com agentes de informação qualificados, para atender turistas de diferentes nacionalidades. O atendimento é oferecido em francês, inglês, espanhol, búlgaro, sérvio, macedônio e alemão, além de intérpretes de Libras, para auxiliar pessoas com deficiência auditiva.

O australiano Bernhard Schmidt, 65 anos, aprovou o serviço, no posto do Campo Grande. “O atendimento é excelente, com profissionais muito amigáveis. Estão de parabéns”.

Na unidade da Praça Municipal, a inglesa Lisa Hill, 59, queria informações sobre o desfile dos artistas. “Vamos ficar aqui os sete dias, porque queremos muita diversão. A comunicação em nossa língua é muito boa, feita por por atendentes adoráveis.”

