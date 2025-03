Smart City, festas do peão e eventos esportivos: março vai movimentar o turismo no Paraná

O mês de março se aproxima e dá as boas-vindas já com um feriado prolongado, um incentivo a mais para quem trabalha com o turismo. Durante o período e ao longo do mês, os municípios paranaenses contam com eventos, como as folias de Carnaval, festivais, exposições e campeonatos, que aquecem as economias e movimentam grande público ao redor das regiões. Os eventos fazem parte do Calendário da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu-PR) e devem contar com a presença de milhares de visitantes.

Na comparação com o ano passado, 2025 deve gerar grande faturamento para o comércio e empresários, uma vez que os brasileiros poderão aproveitar 14 feriados, presentes no calendário oficial do Governo Federal. Para este ano, o aumento no número de feriados prolongados – como o Carnaval, de 1º a 4 de março – ajuda a impulsionar o setor do turismo, movimentando as áreas de hospedagem, alimentação e transporte.

“Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), o Carnaval 2025 deve movimentar R$ 12,03 bilhões na economia brasileira. No Paraná, a folia deve atingir a casa dos R$ 712 milhões injetados, conforme a Fecomércio. Isso mostra a importância que os eventos, não só de Carnaval, têm na vida e na economia dos paranaenses, gerando emprego, renda e qualidade de vida a todos”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

CARNAVAL– As festas, desfiles e comemorações carnavalescas dão o tom do começo do mês de março. Lobato, na região Norte do Paraná, comemora a folia de momo com o seu Carnaval Popular, realizado nos dias 1,2 e 3, no centro da cidade.

Na região Noroeste do Paraná, três festas carnavalescas movimentam o setor e atraem turistas. Floraí promove seu Carnaval de Rua a partir de 28 de fevereiro até 3 de março. Nos mesmos dias acontece o CARNASAC, de Santo Antonio do Caiuá. Enquanto Porto Rico celebra com o CARNAPORTOÔ, de 1 a 4 de março.

Curitiba e o Litoral têm vasta programação para o feriado, com desfiles tradicionais e blocos alternativos. Confira a programação das maiores e mais famosas festas de Carnaval do Estado, clicando AQUI .

CULTURA E BEM-ESTAR – Dentro das tradicionais festas sertanejas e ligadas à cultura interiorana, o Paraná conta com algumas boas opções para o mês que se aproxima. Em Ouro Verde do Oeste, a 39ª Festa do Peão de Boiadeiro acontece simultaneamente com a Expo Ouro, entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março, enquanto Xambrê, no Noroeste, promove a 8ª Cavalgada da Paz, nos dias 1 e 2.

No Norte do Paraná, o município de Colorado apresenta mais uma edição da sua Festa do Peão de Boiadeiro no final do mês, entre os dias 22 e 30. Enquanto a 15ª Festa do Peão de Boiadeiro em Sengés vai movimentar o público e os turistas dos Campos Gerais, de 27 a 30 de março. No município também acontece o show da cantora Isadora Pompeo, no dia 22.

O Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, ganha uma programação especial em Corbélia (Oeste), com programações voltadas ao público feminino, palestras e shows. Já aos seguidores da fé cristã, o município de Rio Bom (Norte) tem no dia 29 a apresentação do Teatro Paixão de Cristo.

NÁUTICO E PESCA– O Estado participa em São Paulo (SP) da 17ª Pesca & Companhia Trade Show. Por meio de um estande, serão divulgados os potenciais estaduais dentro do segmento, por meio de materiais como os novos mapas do Turismo Náutico & Pesca paranaenses.

Dentro do Paraná, os campeonatos e festivais ligados às águas também são boa opção para o mês. No Oeste, Santa Terezinha do Itaipu promove nos dias 7 e 8 a 11º edição da Pesca Internacional do Tucunaré da PESTI. Na mesma região, em Guaíra, acontece o 3º Encontro de Mulheres na Pesca, no dia 30. Enquanto São Pedro do Paraná (Noroeste), conta com a 19º edição do Campeonato de Pesca do Jaú, nas águas doces que banham o local, de 14 a 16.

FEIRAS, EXPOS E ENCONTROS– Em Curitiba, de 20 a 22 de março, acontece a Smart City Expo, o maior evento de cidades inteligentes do Brasil. Com o tema “Reinventando cidades para todos”, a quinta edição do evento será realizada no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, e reunirá representantes do setor público, empresas, universidades e sociedade civil.

Na região Noroeste, três eventos movimentam o setor, por meio de programações de diferentes recortes. Dos dias 7 ao 16, acontece a Expo Paranavaí, que chega a sua 53ª edição, na região Noroeste. Umuarama promove entre os dias 13 e 23 a 50ª edição da Expo Umuarama. Já Cianorte tem a EXPOVEST Outono / Inverno marcada para os dias 29 de março até 2 de abril.

CAMPEONATOS– No dia 9 acontece a 8ª etapa do 8º Circuito Regional de Cicloturismo, em Entre Rios do Oeste, uma maneira saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo sobre duas rodas na região. Também na região Oeste, acontece em Foz do Iguaçu uma das etapas do Torneio Internacional de Beach Tênis, trazendo ao Estado participantes estrangeiros, do dia 27 a 30 de março.

Na região Norte do Paraná, Jandaia do Sul recebe o Campeonato Brasileiro de Hard Enduro, evento ligado motociclismo e esportes radicais, entre os dias 14 e 16.

O Rally Transparaná 2025 começa neste sábado em Guaíra, no Oeste, com chegada em Guaratuba, no Litoral, no dia 8, percorrendo mais de 2 mil quilômetros por trilhas e estradas do Paraná. Mais de 300 veículos participarão do evento, que integra os Jogos de Aventura e Natureza.

GASTRONOMIA E ECOTURISMO– Em Japurá, na região Noroeste, acontece a 4ª edição do Verão Gastronômico, nos dias 14, 15 e 16, reunindo o melhor da gastronomia regional e paranaense, com pratos típicos.

Enquanto no Litoral, o município de Antonina recebe o 3º Encontro Ornithos Grande Reserva da Mata Atlântica, entre 14 a 16 de março de 2025, que contará com uma programação diversificada, proporcionando uma conexão especial com a biodiversidade paranaense.

ANIVERSÁRIOS– Neste mês, alguns municípios paranaenses celebram seus aniversários ou emancipações políticas, com programações que aquecem suas regiões. Guaraqueçaba, no Litoral, celebra seus 480 anos entre os dias 7 e 11. Sengés, nos Campos Gerais, promove um desfile cívico para comemorar seus 91 anos de emancipação política.

Nova Londrina, na região Noroeste, também conta com programações nos dias 14 e 15, em alusão aos seus 70 anos. Enquanto Congoinhas, no Norte Pioneiro, comemora seus 80 anos de emancipação políticas entre os dias 21 e 23 do mês.

Confira o calendário completo de eventos turísticos de março:

Dias 28/02 a 04/03 - Carnaval de Antonina

Dias 27/02 a 02/03 - 39° Festa do Peão de Boiadeiro – Ouro Verde do Oeste

Dias 28/02 a 03/03 - 2º Carnaval de Rua de Floraí

Dias 28/02 a 03/03 - CARNASAC 2025 - Santo Antônio do Caiuá

Dias 28/02 a 04/03 - Carnaval de Guaratuba

Dias 1 e 2 – Carnaval de Curitiba

Dias 1 a 4 - Carnaval de Matinhos

Dias 1 a 4 - Carnaval de Morretes

Dias 1 a 4 - CARNAPORTOÔ – Porto Rico

Dias 1 e 2 - 8º Cavalgada da Paz – Xambrê

Dias 7 e 8 - 11º Pesca Internacional do Tucunaré da PESTI – Santa Terezinha de Itaipu

Dias 7 ao 11 - Aniversário de 480 anos de Guaraqueçaba

Dias 7 ao 16 - 53ª ExpoParanavaí – Paranavaí

Dia 8 - Dia da Mulher 2025 – Corbélia

Dia 9 – 8ª etapa do 8º Circuito Regional de Cicloturismo – Entre Rios do Oeste

Dia 9 - Desfile Cívico de 91 Anos de Emancipação Política do Município – Sengés

Dias 13 ao 23 - 50ª Expo Umuarama – Umuarama

Dias 14 e 15 - 70º Aniversário de Nova Londrina

Dias 14 ao 16 - 3º Encontro Ornithos Grande Reserva da Mata Atlântica - Antonina

Dias 14 ao 16 – Verão Gastronômico – Jápurá

Dias 14 ao 16 - 19º Edição do Campeonato de Pesca do Jaú – São Pedro do Paraná

Dias 14 ao 16 - Campeonato Brasileiro de Hard Enduro – Jandaia do Sul

Dias 20 ao 22 - 17ª Pesca & Companhia Trade Show – São Paulo (SP)

Dia 22 - Show da Cantora Isadora Pompeo – Sengés

Dias 21 ao 30 - Festa do Peão de Boiadeiro – Colorado

Dias 21 ao 23 - 80 anos de Emancipação Política de Congonhinhas

Dias 25 ao 27 - Smart City – Curitiba

Dias 27 ao 30 - 15º Festa do Peão de Boiadeiro – Sengés

Dias 27 ao 30 - Etapa do Torneio Internacional de Beach Tennis – Foz do Iguaçu

Dias 29/03 ao 02/04 - EXPOVEST Outono / Inverno – Cianorte

Dia 29 - Teatro Paixão de Cristo - Rio Bom

Dia 30 - 3º Encontro de Mulheres na Pesca – Guaíra