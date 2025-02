Paraná tenta atrair mais turistas da Colômbia em feira internacional em Bogotá

O Governo do Estado, através do Viaje Paraná – órgão de promoção do setor vinculado à Secretaria do Turismo –, participou da maior feira de turismo da Colômbia durante esta semana, a Vitrina Turística da ANATO. A participação paranaense aconteceu dentro do estande da Embratur com o objetivo de estreitar a relação com o país.

Entre os assuntos debatidos durante a feira colombiana está a criação de possíveis rotas aéreas entre Bogotá e as cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba. A reunião foi com a Companhia aérea Avianca, intermediada pela Concessionária CCR.

“Bogotá hoje é um hub da Companhia aérea Avianca que atende mais de 40 destinos internacionais, principalmente a Europa e o leste dos Estados Unidos. E essa é uma possibilidade para nós para uma nova entrada aérea pelo mercado asiático, que vem pelo Oceano Pacífico”, destacou o diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini.

O mercado colombiano é um potencial de emissivo de turistas ao Brasil e os parques e a gastronomia paranaenses despertaram muita curiosidade durante a feira. De acordo com o Consulado de Medelin, aproximadamente cinco mil naturais da cidade colombiana já vivem e moram em Curitiba.

CONEXÃO AÉREA – A proposta do novo voo direto entre o Paraná e Bogotá se une a outros voos já conquistados pelo Governo do Paraná. O Estado possui, atualmente, voos diretos para Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lima (Peru) e Assunção Paraguai).

Durante a apresentação da proposta do novo voo aéreo, o diretor do Viaje Paraná ressaltou que a cidade de Foz do Iguaçu está recebendo ampliação na sua rede hoteleira e lembrou, ainda, que o Governo do Estado e a Itaipu Binacional estão investindo mais de R$ 1 bilhão em Foz do Iguaçu, que possui um aeroporto com capacidade para atender as demandas de voos internacionais.

“São investimentos em infraestrutura viária e novos atrativos turísticos, como a instalação da única antena do Centro Pompidou fora da França. Somente esse projeto cultural deve gerar um grande incremento de turistas na cidade”, disse.

TURISMO INTERNACIONAL – A participação na ANATO integra a política de apresentação dos destinos turísticos paranaenses ao mercado externo. Através do Viaje Paraná, destinos como Foz do Iguaçu, Curitiba, Campos Gerais e Litoral, com sua ampla rede de passeios, hospedagens e gastronomia, foram mostrados em 17 feiras internacionais.

Com a apresentação do potencial do Estado, o número de turistas estrangeiros que chegaram no Paraná foi 15% maior em 2024, com relação ao ano de 2023. No ano passado, 912.255 estrangeiros foram registrados pela Embratur e Polícia Federal entrando no Estado, contra 791.536 no ano de 2023. O registro colocou o Paraná como 3º portão de entrada de turistas estrangeiros em todo o País.