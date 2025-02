Em evento internacional, Sefaz do Acre integra debate sobre Desafios na harmonização contábil e sustentável na gestão pública

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), está presente em um dos principais eventos mundiais na área de finanças, gestão fiscal e contabilidade no setor público, o Symposium Internacional Public Sector Accounting for a Sustainable Future in Latin America . O Estado está representado pelo secretário da Fazenda e conselheiro fiscal do Comitê Nacional dos secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), Amarísio Freitas.

O simpósio teve início na terça-feira, 25, e se estende até esta quarta, 26, na Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista, e reuniu especialistas, pesquisadores e gestores públicos para debater os desafios e avanços na gestão das finanças públicas na América Latina, promovendo um intercâmbio de experiências e boas práticas entre os países representados.

Evento reúne especialistas, pesquisadores e gestores públicos para debater os desafios e avanços na gestão das finanças públicas na América Latina. Foto: cedida

Em pauta, a transparência fiscal, inovação na administração pública, sustentabilidade das contas governamentais e os impactos da reforma tributária em diferentes contextos econômicos.

A Sefaz do Acre integrou um desses painéis de debate, discutindo os Desafios contábeis na perspectiva dos países latino-americanos, com abordagens sobre a qualidade e fluxo da informação contábil e fiscal dos governos federal e estaduais e a implementação de padrões internacionais.

Secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, participou do painel Desafios contábeis na perspectiva dos países latino-americanos. Foto: cedida

Para Amarísio Freitas, discutir a harmonização contábil na América Latina é essencial para fortalecer a transparência e aprimorar a gestão dos recursos públicos, trazendo desafios e a oportunidade de avanços em boas práticas e padronização contábil.

“Como desafios, temos a verdadeira integração entre os poderes na transparência e qualidade da informação contábil, necessidade de uma carreira e valorização do profissional de contabilidade para que este se sinta atraído pela carreira pública. As normas e regras já estão bem definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e Secretaria do Tesouro Nacional, mas precisamos implementar em todos os entes, respeitando a dificuldade de cada um; não, meramente, cumprir prazo de entrega, mas ter a contabilidade pública como necessidade efetiva para tomar decisão”, ressalta Freitas.

O evento também tratou sobre o impacto das reformas contábeis e fiscais na América Latina, mudanças regulatórias e normativas, barreiras institucionais e operacionais para a modernização contábil no setor público, escassez de recursos, lacunas tecnológicas, além de estratégias para fortalecer a informação e a transparência contábil.

Simpósio também discutiu o impacto das reformas contábeis e fiscais na América Latina, entre outros temas relevantes. Foto: cedida

O simpósio é uma realização do Comparative International Governmental Accounting Research (Cigar) , que é uma rede de pesquisa comparativa em contabilidade governamental internacional, e se apresenta como uma oportunidade para debater soluções inovadoras e aprofundar a cooperação entre os países.

