Fazenda Estadual conhece iniciativas bem-sucedidas em visita técnica à Sefaz de Santa Catarina

Uma equipe da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz/AC) realizou uma visita técnica à Secretaria da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz/SC) com a intenção de aprimorar conhecimentos e trocar experiências sobre as gestões financeiras dos estados. A agenda teve início na segunda-feira, 24, e se estende até esta quarta, 26.

Na ocasião, representantes das diretorias de Contabilidade-Geral do Estado e de Governança e Gestão Estratégica, bem como do Departamento de Tecnologia da Informação da Sefaz do Acre foram recebidos por gestores e técnicos da Sefaz/SC.

Equipe da Sefaz conheceu boas práticas realizadas em SC. Foto: cedida

O modelo adotado por Santa Catarina vem se destacando pelo uso de tecnologias inovadoras e estratégias eficientes na gestão fiscal. Dessa forma, a visita técnica buscou fortalecer a modernização e a transparência na administração pública, alinhando-se às melhores práticas em tecnologia e governança fiscal e buscando referências bem-sucedidas para aprimorar a gestão fiscal do Estado, promovendo maior transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Durante o encontro, também foram apresentados detalhes do sistema financeiro catarinense, incluindo processos de arrecadação, execução orçamentária, controle de despesas e integração dos sistemas de gestão fiscal. Além disso, as equipes discutiram desafios e soluções aplicadas à administração das finanças públicas.

“Foi uma oportunidade valiosa para compreendermos como funciona a governança e os processos do Sigef [Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal], considerado o mais avançado do país, visando maior eficiência na administração dos recursos públicos”, explica o chefe do Departamento de Planejamento Estratégico e Captação de Recursos, Andrey Macedo.

