Gestor do governo do Acre assume cargo na diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda

Buscando avanços no sistema tributário nacional e o fortalecimento da cooperação entre estados e União, o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) promoveu nesta terça-feira, 25, a cerimônia de posse da nova presidência e diretoria do colegiado para o biênio 2025-2027.

O governo do Acre terá participação ativa no novo ciclo do colegiado, com o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, empossado como membro do Conselho Fiscal da instituição.

Com posse de Amarísio Freitas (de gravata vermelha), governo do Acre passa a ter participação ativa no novo ciclo do colegiado. Foto: Assessoria Comsefaz

A solenidade reuniu autoridades e lideranças nacionais, secretários estaduais de Fazenda de todo o país, além de governadores, parlamentares e representantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM), da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) e entidades de classe de auditores fiscais, entre outras.

O encontro contou ainda com a realização de uma reunião extraordinária do Comsefaz, para dar continuidade às discussões sobre um dos temas mais relevantes para o pacto federativo e a gestão fiscal dos estados, a reforma tributária.

Amarísio Freitas destacou a satisfação em poder contribuir com o Comsefaz, que é um órgão que atua para fortalecer a gestão fiscal nos estados, promover o diálogo federativo e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.

“Pretendo honrar esta missão que me foi outorgada, contribuindo com o Comsefaz no crescimento da economia de forma sustentável e na construção de um sistema tributário mais justo, reduzindo desigualdades sociais e regionais, as complexidades, assegurando transparência e provendo maior cidadania fiscal”, disse Amarísio Freitas.

Pelos próximos dois anos, o Comsefaz passa a ser presidido pelo secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César de Oliveira. Confira a nova composição:

Presidente: Flávio César – MS

1° Vice – Região Norte: Luis Fernando – RO

2° Vice – Região Nordeste: Fabrízio Santos – CE

3° Vice – Região Sudeste: Luís Cláudio – MG

4° Vice – Região Sul: Norberto Ortigara – PR

5° Vice – Região Centro-Oeste: Francisco Sérvulo – GO

Conselho Fiscal

Titulares:

– Amarísio Freitas – AC

– Emílio Júnior – PI

– Rogério Gallo – MT

Suplentes:

– Rene Souza – PA

– Benício Costa – ES

– Marialvo Laureano – PB

The post Gestor do governo do Acre assume cargo na diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda appeared first on Noticias do Acre .