Ieptec prorroga até domingo inscrições em processo seletivo para profissionais docentes da EJA

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec) prorrogou as inscrições do processo seletivo para formação de cadastro-reserva de profissionais docentes bolsistas mensalistas. Os candidatos terão até domingo, 23, para participar do certame.

Os profissionais contratados atuarão com mediação em sala de aula ou assessoria pedagógica ou supervisão de área técnica, em cursos de qualificação profissional voltados à Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas escolas de educação básica que oferecem EJA e estão vinculadas ao Ieptec.

Profissional da Secretaria de Estado de Educação (SEE) acompanha alunos da EJA em sala de aula. Foto: Ascom/SEE

O processo seletivo disponibiliza vagas para nível médio, técnico ou superior, e o contratado vai realizar atendimento prioritário às turmas do período noturno.

Estão sendo contemplados diversos municípios e áreas de atuação, sendo que, nessa etapa, há maior solicitação de participação de inscritos em determinadas localidades e áreas, como explica a coordenadora da EJA/Ieptec, Meiry Souza: “Reforçamos o convite aos profissionais que atuam nas áreas de climatização e refrigeração, confeitaria, salgadeiro, gastronomia, com o preparo de doces e conservas, farmácia, operador de caixa, operador de computador, contabilidade, assistente administrativo e auxiliar de arquivo, que participem, inscrevam-se. Estamos contemplando muitos municípios”.

Estão sendo requisitados, principalmente, profissionais de Rio Branco, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Xapuri, Senador Guiomard, Tarauacá, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Plácido de Castro e Porto Walter.

Profissionais contratados receberão bolsas com valores que variam de acordo com o nível de titulação e escolaridade do candidato, entre R$ 1.700 e 2.400. Foto: Ascom/SEE

O processo de inscrição é simplificado e está aberto até as 23h59 de domingo, 23 de fevereiro, sendo realizado exclusivamente no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br . No portal, o candidato tem acesso ao edital , aos links com os formulários de inscrição por município, e ao modelo de currículo oficial de preenchimento obrigatório, devendo ser anexado no ato da inscrição, junto aos demais documentos exigidos.

