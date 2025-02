Produtos e serviços turísticos podem integrar materiais promocionais do Estado

Produtos, serviços e destinos turísticos paranaenses podem estar em mapas, folders, cartilhas e outros materiais promocionais do Estado, distribuídos em eventos ligados ao setor. Os materiais serão produzidos pela Secretaria estadual do Turismo (Setu-PR), que abriu um novo edital para seleção nesta sexta-feira (21).

O objetivo é fomentar a divulgação de empresas e prestadores de serviços, devidamente registrados, ampliando o acesso do público a informações qualificadas. Participar do edital é, também, uma chance de levar o nome e a marca dos empreendimentos para diversas feiras paranaenses, nacionais e internacionais. Em 2024, o Estado esteve presente com estandes da Setu-PR e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – em aproximadamente 300 eventos turísticos ao longo do ano.

Direcionado a empreendimentos com atividade econômica ligada ao setor, o edital abrange restaurantes, hotéis e transportadoras turísticas, organizadores de eventos e agências de turismo. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de março. Para mais informações e acesso ao formulário clique AQUI .

Para o secretário do Turismo, Márcio Nunes, a iniciativa contribui também para o desenvolvimento econômico de muitas regiões. “Por meio deste edital, fortalecemos a imagem dos destinos paranaenses dentro do mercado turístico. O setor é puxado pela iniciativa privada, por isso a importância de incentivar a qualificação e manter esse diálogo”, afirma.

SELEÇÃO – Atendendo aos requisitos, os selecionados terão a oportunidade de integrar materiais coletivos de divulgação turística do Estado, como mapas, folders e banners, tanto impressos quanto digitais, que serão compilados de forma estratégica e sem promoção individualizada.

Os empreendimentos interessados devem exercer atividades econômicas vinculadas à cadeia produtiva do turismo, além de estarem devidamente registrados no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo que organiza o setor.

“Divulgar serviços qualificados contribui ao desenvolvimento socioeconômico das regiões paranaenses, aumentando o fluxo de turistas, gerando emprego, renda, estrutura e maior qualidade de vida à população”, acrescentou o secretário.

Podem participar profissionais, empresas, produtos e serviços turísticos, com sede no Paraná, das seguintes categorias:

- Meios de hospedagem

- Agências de turismo

- Transportadoras turísticas

- Organizadoras de eventos

- Parques temáticos, parques aquáticos, parques de diversões, atrações e empreendimentos turísticos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer

- Acampamentos turísticos

- Restaurantes, cafeterias, bares e similares

- Centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares

- Parques naturais, parques urbanos e espaços destinados ao bem-estar animal que tenham visitação pública

- Marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva

- Casas de espetáculos e equipamentos de animação turística

- Locadoras de veículos para turistas

- Produtores rurais ou agricultores familiares, desde que prestem serviços turísticos.