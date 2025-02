Audiência pública discute logística para integração internacional e fortalecimento do comércio exterior acreano

O governo do Acre, por meio da Agência de Negócios (Anac), da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Secretaria de Planejamento (Seplan), participou nesta quinta, 20, de audiência pública para discutir proposta de logística para a integração comercial sul-americana e o desenvolvimento econômico do estado. Com apoio da Assembleia Legislativa (Aleac), o evento, organizado pela Câmara Técnica de Comércio Exterior, foi realizado no plenário da Aleac, em Rio Branco, durante a primeira reunião da câmara técnica do ano.

A audiência reuniu representes das associações, conselhos, federações, e órgãos dos governos estadual e federal ligados ao setor produtivo, além de educadores e estudantes da área de comércio exterior. Participaram, de modo online, o governador de Ucayali, Manuel Rupay; a prefeita de Pucalpa, Janeth Castanheiro; e o subsecretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento, Luciano Severo.

Evento reuniu representantes do poder público, iniciativa privada e instituições. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Após a abertura, foram apresentados os avanços e desafios para consolidar o Acre como hub logístico do comércio exterior na América Latina. O titular da Seict é coordenador da Câmara Temática de Comércio Exterior, Assurbanípal Mesquita, destacou avanços, como a redução na taxa de desemprego, que em 2024 fechou em 6,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o incremento na oferta de empregos no setor industrial, na ordem de 20%, entre 2023 e 2024, e o fortalecimento da Rota Quadrante Rondon, com a possibilidade de saída para Cruzeiro do Sul. “ O Acre vive um momento interessante, mostrando que o setor produtivo está acreditando, buscando mercado internacional e exportando mais. Não podemos parar por aqui”, disse.

Dentre os desafios para consolidar o Acre como estado propulsor de comércio exterior, há ainda a necessidade de melhoria de infraestrutura viária e dos serviços alfandegários. “Nosso trabalho agora é fazer com que mais empresas acreanas consigam entender esse mercado, buscar novos mercados, e para isso existe todo um trabalho institucional, de melhorias de infraestrutura, realização de encontros, tudo de forma unida, governo, iniciativa privada e instituições, para fortalecer a economia acreana”, enfatizou Mesquita.

Secretário Assurbanípal Mesquita apresenta panorama favorável e convida todos a unir forças em favor da integração comercial na região. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Congregando poder público, iniciativa privada e sociedade civil, a Câmara Técnica de Comércio Exterior do Acre tem desempenhado um papel estratégico na promoção do comércio internacional e na construção de um ambiente propício à integração institucional entre os diversos agentes públicos e privados envolvidos na Agenda de Integração e Comércio Exterior do Acre.

Como integrante da Câmara, a Anac tem papel preponderante na promoção dos negócios acreanos. De forma estratégica, governo do Acre e parceiros se fizeram presentes em encontros internacionais, com o objetivo de destacar as potencialidades do estado em outros mercados. “Em 2024, o Acre alcançou um marco histórico, exportando mais de 87 milhões de dólares. Nosso compromisso é, com a visão de governo, promover os negócios e fortalecer a economia. Estamos avançando e esta agenda é mais um passo nessa direção”, destacou a presidente da Anac, Waleska Bezerra.

Presidente da Anac, Waleska Bezerra destacou aumento no volume de exportações. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Na avalição do vice-presidente do Legislativo acreano e um dos incentivadores do fortalecimento da integração comercial acreana com o exterior, o deputado Luiz Gonzaga afirmou: “Há discussões com o governo federal, para que a gente possa agilizar essa integração, e essa é a nossa luta. Muito feliz com a decisão do governador Gladson Camelí, de trabalhar por isso. Todos os secretários envolvidos estão trabalhando muito a pedido do governador, e o que a gente quer, o governador quer e nós queremos é ver o Acre crescer, prosperar e gerar mais, melhores condições de vida para o nosso povo”.

Na avaliação de organizadores e parcerios, evento alcançou objetivo. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Ainda de acordo com o deputado, o próximo passo é a realização de encontros com foco na promoção de novos negócios para o estado. “Nós temos encontros aqui no Acre, convidando, inclusive, o presidente do Congresso peruano, que já se comprometeu em trazer os ministros que forem necessários para facilitar essa integração comercial entre o Brasil e o Peru, e um encontro também em Cruzeiro do Sul e Porto Maldonado, como em Ucayali”, relatou.

