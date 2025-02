Carnaval 2025: Santa Catarina está entre os destinos mais buscados por estrangeiros

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

De acordo com levantamentos daBooking.com, Santa Catarina é um dos estados mais procurados por estrangeiros na plataforma para o Carnaval. Entre os principais destinos que os turistas pretendem visitar entre 1º e 5 de março estão Florianópolis e Bombinhas, dividindo orankingcom Rio de Janeiro, Búzios e Arraial do Cabo.

Ainda, a pesquisa apontou que o Brasil é o país mais procurado para visitar durante o Carnaval. Assim, o Rio de Janeiro é o segundo destino que mais gera interesse nos turistas nesta época (atrás de Dubai). Os dados mostram que o Rio de Janeiro teve um aumento de 23% nas buscas de acomodações em comparação a 2024.

A secretária do Turismo, Catiane Seif, ressalta que esse destaque de Santa Catarina é fruto de um trabalho do governador Jorginho Mello em buscar rotas internacionais para viabilizar a vinda de mais turistas. “Além de melhorar nossas estradas e reforçar nossa segurança pública, o que reflete em sermos hoje o estado mais seguro do Brasil. Então, Santa Catarina é um destino de excelência e pode oferecer ao turista estrangeiro uma experiência inesquecível”, afirma Catiane.

Além disso, a análise mostra que as nacionalidades que mais buscaram acomodações no Brasil na plataforma foram, respectivamente, argentinos, chilenos, franceses e uruguaios. O levantamento doBooking.comse fundamenta em pesquisas feitas na plataforma para viagens previstas entre 1º a 5 de março de 2025. Dessa maneira, os dados não representam as reservas feitas no período.

