Estado divulga resultado final da prova de títulos do concurso do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), publicou nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Acre o resultado final da prova de títulos do Edital nº 025 Sead/Detran, de 19 de fevereiro, referente ao Edital de publicação do concurso nº 013 Sead/Detran, de 23 de outubro de 2024. A lista com os aprovados foi divulgada na ordem: cargo, vaga, nome do candidato, em ordem alfabética, inscrição e nota.

Lista com os aprovados foi divulgada nesta quinta-feira, 20. Foto: Kelvisson Monteiro/Detran

O concurso ofereceu 91 vagas, distribuídas entre várias cidades, como Acrelândia, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao concurso público por meio do Edital nº 001 Sead/Detran, de 8 de abril de 2024, seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP, que é a organizador do concurso, por meio do telefone (44) 3013-4900, na central de relacionamento com o candidato ou também por meio do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br .

