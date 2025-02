Governo do Acre convoca novos candidatos para Curso de Formação de Aluno-Soldado do Corpo de Bombeiros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 20, o Edital nº 073 Sead/CBMAC , convocando novos candidatos aprovados no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno-Soldado Combatente.

O Curso de Formação será realizado sob a coordenação da Diretoria de Ensino do CBMAC, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira (Cieps). A capacitação contará com carga mínima de 1.600 horas/aula, exigindo dedicação exclusiva e frequência obrigatória.

A aprovação requer nota mínima de 7,00 pontos por disciplina, e a classificação final será baseada na média geral das disciplinas. Durante o curso, os alunos receberão remuneração conforme o plano de cargos, carreiras e remunerações militares.

Procedimentos para matrícula

Os candidatos convocados devem comparecer para matrícula entre os dias 20 e 28 de fevereiro de 2025, das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino do CBMAC, localizada no Cieps, na Via Verde, BR 364, km 2, Jardim Europa, em Rio Branco/AC.

Para a efetivação da matrícula, os candidatos devem cumprir diversos requisitos, incluindo:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, conforme previsto na Constituição Federal;

Idade entre 18 e 32 anos;

Estatura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres;

Diploma de Ensino Médio reconhecido pelo MEC;

CNH em qualquer categoria;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Não possuir vínculo empregatício incompatível com o cargo;

Idoneidade moral comprovada por certidões negativas criminais;

Aptidão física e mental.

Os candidatos devem apresentar toda a documentação exigida no edital. Dúvidas e esclarecimentos podem ser obtidos junto à Diretoria de Ensino do CBMAC.

