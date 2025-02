Descanso, folia e mais atrativos: Paraná tem muitas opções para a semana de Carnaval

No Paraná, o Carnaval contará, mais uma vez, com opções que agradam a todos os gostos e perfis de turistas. Tanto quem está em busca de descanso quanto quem não deixa de lado um tradicional bloco de rua pode aproveitar o Estado como destino ideal para o feriadão, que neste ano acontece entre 1 e 5 de março.

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é esperado que o Carnaval 2025 gere um faturamento de R$ 12,03 bilhões na economia brasileira, um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os setores de Bares e Restaurantes, Transporte de Passageiros e Meios de Hospedagem devem responder por 83% da receita gerada pelo turismo no período.

“Conforme os dados, a expectativa para 2025 é receber mais de 868 mil turistas estrangeiros nas festividades de Carnaval. O Paraná não fica fora dessa, com diversas ações, programações e atrativos que certamente estarão no roteiro de muitos viajantes, brasileiros e estrangeiros. Esse grande movimento gera emprego, renda e mostra a força do turismo estadual”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

O Paraná conta com diversas programações para essa época do ano – com alterações a cargo dos municípios, atrativos ou organizadores.

Confira algumas opções para aproveitar o Carnaval no Estado:

FOLIA TRADICIONAL

Em Curitiba, o tradicional desfile dos blocos e escolas de Samba acontece na Avenida Marechal Deodoro, nos dias 1, 2 e 3 de março, simultâneo a outras agendas oficiais do calendário carnavalesco da cidade. A expectativa é que os moradores e turistas movimentem os comércios, serviços e demais atrativos da capital paranaense.

No Litoral, estão previstas folias, desfiles e bailes tradicionais. Com 45 anos de história, o baile de Guaraqueçaba acontece na Ilha Rasa, a partir das 20h do dia 1º de março. Guaratuba começa suas comemorações no dia 28 deste mês, com o Grito de Carnaval, e segue até o dia 4. Já em Pontal do Paraná os DJs, blocos e bandas animam o público em cinco balneários (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul), de 1º a 4 de março.

O Carnaval de Antonina, um dos mais tradicionais do Estado, celebra a Folia de Momo de 28 de fevereiro a 4 de março, com bandas, blocos, intérpretes e trios elétricos ocupando as ruas históricas da cidade. Em Morretes, a festa acontece de 1 a 4, com celebrações às margens do Rio Nhundiaquara. Enquanto Paranaguá celebra o Banho de Mar à Fantasia, tradicionalmente, no domingo (23), com blocos saindo da Praça do Guincho e seguindo até a Praça Mario Roque, no Centro Histórico da cidade.

No Norte do Paraná, em Londrina, acontece o desfile do “Bloco Vê Se Pode”, no Parque de Exposições Ney Braga, no dia 03 de março. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, faz o Grito de Carnaval no domingo (22) e promove diversas atrações, incluindo blocos carnavalescos, desfiles e bailes, nos dias 28, 1,2,3 e 4.

Ivaiporã, na região Central do Paraná, promove sua folia no Parque Ambiental Jardim Botânico, com trio elétrico em 2 de março e uma matinê para o público infantil no dia 3.

DESCANSO E NATUREZA

Aos que buscam descanso e um contato mais próximo da natureza, o Ekôa Park, em Morretes, é uma boa opção para aproveitar os dias de Carnaval. O local está dentro da Grande Reserva Mata Atlântica, a maior área contínua remanescente de Mata Atlântica no Brasil e, desde 1999, é parte do Patrimônio Natural da Unesco no País.

O atrativo vai contar com programação especial para famílias, com atividades como: Caça ao Tesouro na Natureza, uma aventura educativa que desafia crianças e famílias a explorar o parque; Oficina de Artesanato Sustentável, onde serão confeccionados máscaras e adereços carnavalescos de maneira ecológica; além de jogos temáticos e interativos que misturam a diversão da época com aprendizado, sustentabilidade e contato com a natureza.

“Preparamos uma programação muito especial para o Carnaval, unindo crianças e famílias ao contato com a natureza. As experiências celebram as festividades da época com a proposta do parque, que é o respeito ao meio ambiente, a preservação ambiental e as práticas sustentáveis, uma boa alternativa para descanso e contemplação em meio a Mata Atlântica preservada”, disse Tatiana Perim, diretora-executiva do Ekôa Park.

PARQUES PARANAENSES

No Oeste, o Parque Nacional do Iguaçu, lar das famosas Cataratas do Iguaçu, abrirá uma hora mais cedo durante o Carnaval.

Para celebrar o feriado, o parque contará com trilha sonora de artistas locais. No Centro de Visitantes e Espaço Porto Canoas, a música ao vivo fará parte da experiência, com repertório especial de pagode e samba, além de pintura facial para crianças e adultos. Para mais informações clique AQUI .

O Parque Estadual de Vila Velha também é um bom destino para quem busca curtir uma folia diferenciada, com um mix de aventura, natureza e atividades lúdicas durante os dias de Carnaval. As atrações vão desde Caça aos Itens de Carnaval até oficinas de máscaras e shows de balões, sempre com muita música e brincadeiras.

E claro, os atrativos naturais – como tirolesa, arvorismo e caminhadas nas trilhas – estarão funcionando normalmente para quem prefere um Carnaval com uma boa dose de adrenalina.

Localizado a apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques. Mais informações AQUI .

CARNAVAIS ALTERNATIVOS

Aliando Carnaval com o turismo ferroviário, já estão acontecendo programações do Carnatrem , que segue operando até o feriado. Conduzido por uma locomotiva a vapor de 1884, o passeio percorre a Estrada de Ferro Princesa Isabel, conectando as cidades históricas de Morretes e Antonina, promovendo uma atmosfera única de Carnaval.

Na Capital há os famosos carnavais alternativos, unindo cultura, tendências e estilos musicais variados com a folia. No dia 2 de março, acontece a tradicional Zombie Walk , um desfile de “mortos-vivos” e personagens ligados ao gênero do terror que ocupam o calçadão da Rua XV de Novembro. Para este ano, a expectativa é que um público de mais de 20 mil pessoas marque presença na programação, que inclui atrações para todas as idades.

Outras opções consolidadas em Curitiba são: o Psycho Carnival , de 27 de fevereiro a 4 de março, e GABAON , uma celebração católica que promove a festa carnavalesca sem deixar de lado a fé e devoção, que neste ano será nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, no Viasoft Experience.