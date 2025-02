Capital do Vinho do Paraná, Bituruna é destaque em roteiro nacional de enoturismo

O Paraná é palco, ao longo desta semana, de uma Press Trip Nacional – quando comunicadores, como influenciadores e jornalistas, são convidados para conhecer um destino turístico e divulgá-lo. Promovida pelo Sebrae Nacional em parceria com outras organizações, ela tem como foco a valorização das vitivinícolas e locais de enoturismo, segmento turístico que envolve o plantio, produção e degustação de vinhos.

Por conta de suas fortes raízes ligadas à produção da bebida, além da presença de roteiros e locais com grande apelo turístico, abertos para visitação, o município de Bituruna, no Sul do Paraná, foi escolhido como pano de fundo para esta edição da iniciativa.

A ação começou na segunda (17) e segue até sexta-feira (21), com visitas técnicas, degustações e experiências envolvendo o enoturismo estadual. Todo o roteiro da semana conta com acompanhamento do Viaje Paraná – órgão de promoção do Estado vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR).

Os participantes já visitaram locais como a Vinícola Sanber, onde houve degustações e harmonizações dos vinhos da cidade e de queijos do Sudoeste paranaense.

Os participantes já visitaram locais como a Vinícola Sanber, onde houve degustações e harmonizações dos vinhos da cidade e de queijos do Sudoeste paranaense. Também estão no roteiro visitas a outros locais ligados ao turismo da região, como produções que têm como principal produto a erva-mate, empórios, restaurantes e demais propriedades.

“Eu já tinha visitado algumas vinícolas em São José dos Pinhais, próximas a Curitiba, então tinha noção dessa herança da colonização do Estado, mas essa experiência aqui foi uma surpresa, porque não conhecia esse núcleo italiano tão forte que há no Interior paranaense. Provamos o vinho de Indicação Geográfica aqui de Bituruna e tanto o sabor quanto a experiência são incríveis”, relatou Francine Agnoletto, de Estrela, do Rio Grande do Sul.

O jornalista Willian Batista, de Guarapuava, explica que visitar Bituruna é mergulhar em uma experiência envolvendo os vinhos, as produções e, sobretudo, a história da região.

“Tem sido uma experiência incrível conhecer a Capital do Vinho do Paraná. Conhecemos vinícolas incríveis, que têm muita história, por meio dessa herança familiar que se desenvolve nesta região do Estado. A avaliação que fazemos deste município é das melhores, por conta dos atrativos e da cultura, aliados aos aspectos contemporâneos. Vale a pena conhecer Bituruna”, explicou.

Nesta quarta os participantes devem visitar a Vinícola Bertoletti e outros produtores rurais especializados na vitivinicultura. Até a sexta-feira terão contato como outros atrativos, vinícolas, pontos turísticos e experiências envolvendo o enoturismo da cidade.

INICIATIVA– A Press Trip é organizada pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional).

Denominado de Projeto Imagem (PI), a ação busca valorizar e dar visibilidade a polos vitivinícolas e enoturísticos no País, mostrando para os brasileiros a diversidade e riqueza dos destinos turísticos ligados à cultura e produção da uva e do vinho no Brasil.

“Queremos mostrar os potenciais regionais dentro da vitivinicultura e do enoturismo, desde os desenvolvidos até os mais autênticos, para que os próprios brasileiros conheçam e reconheçam esse valor cultural e essa herança que o local carrega”, diz Martha Caus, coordenadora do projeto.

BITURUNA– Conhecida como a Capital Paranaense do Vinho, Bituruna está localizada na região Sul do Estado, a aproximadamente 313 quilômetros de Curitiba. O município conta com grande influência de sua colonização de origem italiana e gaúcha, o que refletiu ao longo dos anos em um grande desenvolvimento do cultivo da uva, usada na produção do vinho, mas também em sua gastronomia, turismo e como fonte de renda de muitos produtores locais.

Dentre os 16 selos paranaenses de Indicação Geográfica (IG), Bituruna também conta com um reconhecimento . Concedido ao vinho fabricado com a uva do tipo “Casca Dura”, a indicação foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O título certifica produtos ou serviços cujas características e métodos de produção estão ligados à sua origem geográfica, valorizando história, tradição, cultura e economia locais. Serve, assim, como um atestado de excelência de qualidade.

O reconhecimento foi dado à Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna (Apruvibi), formada por quatro vinícolas: Bertoletti, Sanber, Di Sandi e Dell Mont. A Agência Estadual de Notícias conta com uma série de reportagens especiais sobre os produtos paranaenses chancelados pela Indicação Geográfica, entre eles, os Vinhos de Bituruna. Saiba mais AQUI.

Desde 2019, o Governo do Estado reforça o incentivo à produção de uvas, sucos e vinhos com a criação do Programa de Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis). Além de ajudar a produzir mais e com qualidade superior, o programa também apoia a industrialização, a comercialização e o desenvolvimento do turismo em torno da uva.