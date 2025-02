Turismo na Escola: projeto de educação para valorizar riquezas locais chega a Tomazina

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), promoveu nesta terça-feira (18) mais uma etapa inicial de capacitação de professores dentro do projeto Turismo na Escola, desta vez em Tomazina, no Norte Pioneiro. Foram capacitados 10 profissionais da Escola Estadual e do Campo Humberto F. de França, na área rural do município.

O Turismo da Escola leva a alunos de ensino fundamental de escolas municipais conteúdos que visam despertar a atenção para as riquezas naturais e culturais do Paraná e da região e valorizar o turismo. O conteúdo é aplicado por meio de aulas e atividades extracurriculares, em diferentes disciplinas. A capacitação com educadores, promovida pela Setu-PR, é a primeira etapa do projeto, quando são explicadas as diretrizes da ação.

Tomazina, com 8.426 habitantes (IBGE, 2022), possui atração de turismo religioso, abrigando o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida e de Santo Inocêncio, considerado a Capela Sistina do Norte Pioneiro do Paraná. O município tem também o Morro do Cruzeiro, muito buscado por praticantes de asa-delta e paraglider; o Parque das Corredeiras; o Salto Cavalcanti, que conta com restaurante à beira de uma cachoeira. Tomazina também faz parte do trajeto da Rota do Rosário, importante roteiro ligado ao turismo religioso paranaense.

O projeto Turismo na Escola já vem sendo implantado no Estado de forma individualizada em alguns municípios desde 2023. A Setu-PR também elaborou uma cartilha que explica os benefícios da ação dentro dos municípios. Com o evento desta terça-feira em Tomazina, o projeto já abrange cinco regiões: Sudoeste, Região Metropolitana de Curitiba, Campos Gerais, Oeste e, agora, Norte Pioneiro. A iniciativa alcança a marca de 260 profissionais capacitados, impactando mais de 1.960 alunos.

A adesão dos municípios se dá através das escolas e das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), que são instituições responsáveis por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência. São desenvolvidas atividades com os alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental.

“Com esse projeto, estamos incentivando que os alunos desenvolvam um senso de pertencimento, de orgulho de seus municípios, regiões e do próprio Estado. Quando o aluno entra em contato com turismo, espalha esse conhecimento também na família, entre os amigos e para todo um círculo de convivência, divulgando de forma natural o setor paranaense”, diz o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

O PROJETO- Por meio do Turismo na Escola, os professores são incentivados a identificar os locais de suas regiões que podem ser visitados, apresentando o potencial do setor e os benefícios dessas ações. Os educadores promovem atividades com os estudantes, criando um maior contato dos alunos com suas próprias regiões e atrativos, desenvolvendo um senso de orgulho e pertencimento regional.

Para Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Setu, falar do projeto é destacar a importância de capacitar profissionais, mesmo de outros setores, sobre o turismo. “Os educadores entendem a relevância dessa ação e aproveitam esse aprendizado sobre o tema, para futuramente repassarem a seus alunos”, diz ela.

“Esse é um passo fundamental para fomentar o desenvolvimento do turismo regional, a conscientização ambiental e a valorização da cultura local. Para 2025, estão previstas outras conversas iniciais e introduções ao Turismo na Escola, ampliando ainda mais esta rede”, disse.

FOMENTO AO CONHECIMENTO– A capacitação inicial é um momento de grande entusiasmo dos docentes, que passam a interpretar e entender o turismo também como ferramenta de ensino, incitando a busca pela identificação de potenciais locais. Tomazina, por exemplo, conta com diversos atrativos ligados a diferentes segmentos turísticos.

A secretária municipal de Turismo, Esporte e Cultura, Thayany Heidgger, acredita que, por meio da educação, é possível construir um futuro melhor e fortalecer o turismo local. “Estamos felizes e entusiasmados em dar início a esse projeto. Levar o turismo aos alunos é passar a eles o potencial que temos, nossa história e atrativos, para que valorizem o lugar onde vivem, enxergando o setor como uma fonte de renda e de oportunidades ao município”, explicou.

Vanderleia Depizzol, diretora de escola Humberto F. de França, trabalha no local há 23 anos. “Essa iniciativa vai ser gratificante para nossas futuras gerações. Já estou cheia de ideias para trabalharmos este tema e será um sucesso”, afirmou.

A professora Ana Gláucia Faria conta que receber o projeto no colégio dá mais possibilidades, também, às comunidades rurais. “Atualmente, leciono para a turma do 5º ano do fundamental. Fico feliz com a capacitação, porque eu também fui alfabetizada nesta escola e hoje estou trabalhando aqui, podendo repassar esse conhecimento que valoriza o nosso lugar, o campo, o bairro e tudo em que estamos inseridos”, comentou.