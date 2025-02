Ferramenta paranaense vira tendência para promoção do turismo do Estado

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, participa no mês de março da Convenção Schultz 2025, em Curitiba. Parte de um grande calendário de convenções do setor do turismo que serão realizadas no Paraná ao longo do ano, um dos destaques do evento será uma plataforma inovadora para o mercado, que tem o órgão de promoção estadual entre seus parceiros.

Desenvolvido por uma empresa paranaense, o Wikitravel é uma plataforma que promete transformar a experiência dos viajantes de todo o mundo, graças à sua tecnologia inovadora, que mescla Inteligência Artificial com a curadoria de técnicos, profissionais do turismo e órgãos públicos. A ferramenta tem se destacado, sobretudo, em feiras internacionais – um ponto positivo ao Paraná, um dos destinos mais acessados e com mais informações no portal.

O Estado conta com seus principais destinos turísticos e indutores dentro da plataforma – todos revisados e com informações atualizadas. “Estamos acompanhando o desenvolvimento e o avanço da plataforma desde a sua criação, e o Viaje Paraná já incluiu fotos e informações de diversas cidades e atrativos do Estado. Apostamos nessa parceria para fomentar o turismo paranaense no médio e longo prazo, pois a tendência é que o Wikitravel ganhe, cada vez mais, relevância internacional”, explica Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado.

PLATAFORMA– O Wikitravel reúne destinos e produtos turísticos, sugerindo roteiros, programações e fornecendo informações pertinentes ao turista que está planejando uma viagem. Também constam na plataforma hotéis e restaurantes parceiros. Outro diferencial é a possibilidade de traduzir as informações para diversos idiomas – por meio da própria inteligência artificial – e até mesmo chamar um carro por aplicativo para o destino desejado, sem sair da plataforma.

A revisão e curadoria do conteúdo acontecem por meio de apoios e parcerias locais, que podem ser firmadas com órgãos públicos de turismo, como secretarias municipais e estaduais, empresas ligadas ao setor e outros atrativos, como museus e parques.

Técnicos e profissionais podem revisar e atualizar os dados sobre seus destinos e atrativos turísticos que, porventura, passem despercebidos pela Inteligência Artificial.

“Quando criamos o Wikitravel, o conceito era justamente de alavancar o turismo nas regiões, possibilitando que os municípios acrescentem fotos e melhorem os textos automatizados pela Inteligência Artificial. Até esta etapa, a ferramenta não tem custo nenhum", disse Aroldo Schultz, CEO da plataforma.

"Temos uma parceria bem grande com os órgãos do turismo do Paraná, que sempre viram o potencial da plataforma, que agora, cada vez mais, demonstra o seu potencial no Brasil e em outros países”, acrescenta ele.

ESTRATÉGIA– Recentemente, as funcionalidades foram apresentadas ao público durante a Fitur, grande feira do turismo mundial, realizada em Madri (Espanha). A plataforma fez parte dos produtos e serviços paranaenses em exposição, disponíveis no estande do Governo do Estado, montado pelo Viaje Paraná e a Secretaria do Turismo (Setu-PR).

Em âmbito internacional, negociações já estão em andamento, em lugares como a Patagônia (Argentina), a Catalunha (Espanha) e o Alentejo (Portugal), regiões também interessadas em usar a plataforma em suas estratégias de promoção turística.

“A aceitação do público presente na Fitur, tanto profissionais quanto turistas, foi muito boa e rendeu muita admiração à plataforma. Agora, com as atualizações recentes, o usuário consegue encontrar tudo que está próximo dele em um raio de 30 km. O portal é acessível a turistas de todo o mundo, porque o sistema traduz automaticamente as informações para 11 línguas diferentes, em texto e áudio, em tempo real”, ressalta Schultz.