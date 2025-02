Viaje Paraná capacita 1,8 mil agentes de uma das maiores operadora de turismo do Brasil

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, participa neste final de semana, pelo segundo ano consecutivo, da Convenção de Vendas da CVC, uma das maiores operadoras de turismo do país. Em 2025, o evento acontece em São Paulo (SP), reunindo mais de 1,8 mil lojistas entre franqueados, franqueados-master, gerentes de lojas, agentes de viagem e executivos da empresa.

Esta é a segunda vez que o Estado participa de convenção da operadora, e ótimos resultados já podem ser mensurados: em um ano, as vendas de pacotes da CVC para o Paraná cresceram 39%, segundo a empresa. “Estamos fazendo um trabalho muito focado nas grandes operadoras nacionais, pois são os grandes emissores de turistas e precisamos colocar mais produtos paranaenses na prateleira, mostrar roteiros, experiências e opções de hospedagem para que criem e vendam pacotes. O resultado obtido com a CVC é uma mostra de que este é o caminho certo”, explicou o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes.

No evento, representantes do Viaje Paraná puderam capacitar todos os lojistas da empresa. “Reforçamos todo o potencial de Foz do Iguaçu e Curitiba, principais destinos do Estado, especialmente os novos atrativos dessas duas cidades. Muitos ainda não conheciam, por exemplo, o Festival de Teatro de Curitiba e a maior programação de Natal gratuita do país, ou novos parques temáticos de Foz, bem como o Aquário e o Museu de Arte que vem por aí”, explicou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

A equipe paranaense mostrou, ainda, outras opções como os atrativos dos Campos Gerais, a serra de São Luiz do Purunã, as vinícolas e o turismo rural em São José dos Pinhais e Campo Largo, as praias de água doce do Interior do Estado e as belezas do Litoral, como Morretes e Antonina, Matinhos e Ilha do Mel.

Também fizeram parte das palestras o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar, e o gerente de Relações com o Mercado, Eduy Azevedo. “Mostramos que o Paraná é o único estado brasileiro com dois Patrimônios Naturais da Humanidade: o Parque Nacional de Iguaçu, a Oeste, e a Grande Reserva da Mata Atlântica na outra ponta”, disse o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar. “Uma marca que coloca o Paraná como principal destino para turismo de natureza e aventura”.

Para o diretor de Produtos Nacionais da CVC, Rodrigo Galvão, a participação do Paraná refletirá em aumento no número de visitantes. “Tem muitos lugares para se visitar e várias regiões para desenvolver esse trabalho. A gente precisa sempre de produtos novos, e o Paraná é uma grande joia, tem muita coisa legal para se fazer. Eu aprendi muito vendo a qualificação e com certeza vai aumentar bastante o fluxo de visitantes ao estado”, disse.

ESTRATÉGIA– A Setu e o Viaje Paraná estão intensificando as ações junto às grandes operadoras de turismo do País, no intuito de promover os destinos e aumentar as vendas de pacotes para o Estado. Além da convenção da CVC, o Paraná receberá pelo menos 10 convenções este ano, como estado-anfitrião. “Esperamos que pelo menos dois mil agentes de viagem de diversas operadoras venham ao Paraná este ano, e possam não apenas receber a nossa capacitação, mas conhecer in loco nossos atrativos”, projetou Irapuan Cortes.