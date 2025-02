Governador apresenta avanços turísticos do Paraná em evento nacional do setor

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou, nesta sexta-feira (14), os principais avanços e investimentos que consolidam o Paraná como um dos destinos turísticos mais promissores do Brasil. A apresentação aconteceu em São Paulo, durante Convenção Anual da CVC Corp 2025, que reúne quase 2 mil profissionais do setor.

Durante a apresentação, o governador ressaltou o crescimento do turismo no Paraná, que em 2024 registrou o dobro de aumento em relação à média nacional. Enquanto o Estado teve uma alta de 7,2% na atividade turística, o quarto melhor índice do País, o Brasil cresceu 3,5%. No ano anterior, o Paraná já tinha crescido 11,6%, com o segundo maior aumento nacional. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Nesta gestão, o turismo foi reconhecido pela primeira vez pelo Governo do Estado como um segmento com potencial para a geração de emprego e renda. E temos bons resultados relacionados a isso. Só em 2024, por exemplo, conseguimos atrair mais de 800 mil turistas estrangeiros”, afirmou o governador.

ESTRUTURA– Este crescimento é fruto de uma série de investimentos realizados no setor e na estrutura das regiões turísticas do Estado. No Litoral, por exemplo, o Estado investiu R$ 380 milhões na recuperação da Orla de Matinhos. Outros R$ 386 milhões estão sendo aportados na obra da Ponte de Guaratuba, que deve ser finalizada até o início de 2026.

Em Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil, o Estado está executando as obras da rodovia Perimetral Leste, que dá acesso à Ponte da Integração Brasil-Paraguai, com investimentos de R$ 136 milhões.

Além disso, o Paraná tem atualmente em execução o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina, com mais de 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais que vão receber cerca de R$ 50 bilhões em obras.

“São obras que beneficiam tanto a questão logística do setor produtivo do Paraná, quanto o trânsito de turistas que querem conhecer o interior do Estado ou que precisam viajar para o Paraná para turismo de negócios”, disse Ratinho Junior.

O Estado também expandiu significativamente sua conectividade internacional, estabelecendo voos diretos para importantes destinos da América do Sul, como os voos diretos de Santiago (Chile), Lima (Peru), Assunção (Paraguai), Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).

Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo, cita que nenhuma outra gestão teve um olhar tão dedicado ao setor. "Essa é apenas uma das grandes convenções que o Paraná vai participar neste ano, provando todo o seu potencial no mercado brasileiro do turismo. Isso tudo é possível graças ao Governo do Estado, que entende a importância do Turismo para a indústria, para a economia e, principalmente, para a qualidade de vida das pessoas", destacou.

"Os resultados estão claros: mais de 894 mil turistas estrangeiros chegando ao Paraná em 2024, crescimento dos serviços ligados ao setor, geração de empregos e muito mais", ressaltou o secretário.

INCENTIVO– O Governo do Estado também implementou três programas importantes para estimular o turismo regional, com investimentos totais de R$ 47,7 milhões: o Paraná + Eventos, que apoia eventos em todos os municípios; o Paraná + Infra, focado em sinalização turística e revitalização de pontos turísticos; e o Paraná + Viagens, que proporciona viagens gratuitas dentro do Estado para grupos selecionados pelas prefeituras.

CVC CORP– Este é o segundo ano em que o Paraná participa da Convenção da CVC Corp. Em 2024, a Secretaria de Turismo apresentou os atrativos do Estado a mais de 1,7 mil agentes de viagem ligados à empresa no evento realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Depois da apresentação, houve um aumento de 39% nas vendas de destinos paranaenses em apenas um ano pela CVC.

Além da participação do governador Ratinho Junior em um dos painéis do evento, a Secretaria de Turismo vai participar de outras palestras na convenção neste sábado (15), promovendo o Paraná como destino turístico de lazer e de negócios.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o secretário de Turismo Márcio Nunes; o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes; e o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; e o CEO da CVC Corp, Fabio Godinho.