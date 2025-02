Jornada Regiões Turísticas apresenta potencial do setor e capacita profissionais no Oeste

Ao longo desta semana, em Cascavel, a 4ª edição das Jornadas Regiões Turísticas capacitou cerca de 150 pessoas sobre o setor no Paraná. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado, e aconteceu durante o Show Rural Coopavel.

Por meio da ação, a pasta promoveu qualificações e atendimentos, além de encontros com prefeitos, gestores, trade e demais profissionais do setor, desta vez, com foco na região Turística de Riquezas do Oeste.

Esta Jornada serviu, novamente, para apresentar o turismo paranaense como um dos pilares para impulsão econômica dos municípios. Por meio de capacitações, foram apresentadas formas eficientes de trabalhar com o setor, tanto pelo espectro do poder público quanto dos empresários, profissionais e produtores rurais.

“Realizar mais uma Jornada é a prova de que o turismo do Paraná está crescendo, se desenvolvendo e, principalmente, se qualificando. Um turismo de destaque é aquele em que seus profissionais e atrativos, além do potencial, têm também qualificação. Profissionalismo e qualidade no atendimento são essenciais para que todo o potencial do setor seja bem aproveitado”, disse Márcio Nunes, secretário de Estado do Turismo.

ALCANCE– Ao longo de 2024, aconteceram outras três Jornadas Regiões Turísticas, impactando o setor e profissionais do Sudoeste, Litoral e do Norte Pioneiro. Agora, com a programação no Oeste paranaense, o órgão estadual alcança a marca de 770 pessoas, de 74 municípios, impactadas pelas ações.

Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo, explica que o objetivo principal é capacitar profissionais, ajudando os municípios a trabalharem de forma eficiente.

“Ao todo, esses 770 profissionais, de quatro regiões, tiveram um contato muito didático com o turismo e com a pasta do Governo do Estado. Sem dúvidas, as capacitações ajudam nesse processo, porque eles passam a entender mais sobre os programas de fomento, sobre o marketing, estrutura, atendimento e diversas outras questões referentes ao turismo. Estão previstas outras Jornadas Regiões Turísticas ao longo deste ano”, disse.

CONHECIMENTO– Cristine Fabbris, turismóloga da empresa Conceittoà Capacitação e Gestão, foi a responsável por conduzir a capacitação principal desta edição da Jornada Regiões Turísticas. A curitibana apresentou o painel “Paraná, onde o Turismo não é apenas um destino, mas um impulsionador de crescimento sustentável”.

A profissional comenta que a palestra foi bem recebida e, conforme depoimentos, fez a diferença na vida profissional de muitos espectadores.

“Apresentamos o turismo como um gerador de negócios, sobretudo, os negócios sustentáveis, mostrando como o setor têm apostado muito em aspectos ecológicos, recorte que a região Oeste tem potencial. Várias pessoas vieram conversar comigo e relatar suas experiências ao fim da capacitação, mostrando que ela foi bem positiva”, explicou.

Cristine ainda destaca sua visão sobre o turismo do Estado, que têm recebido um olhar diferenciado por parte do poder público. “Para a minha empresa foi fantástico participar dessa ação ao lado do Governo do Paraná, porque ela mostra, mais uma vez, que essa gestão é preocupada em qualificar e transmitir informações. Esse é um exemplo de evento, com muita troca de experiências entre os municípios, essencial para o desenvolvimento do setor”, vibrou.

FEEDBACKS– As avaliações dos participantes desta Jornada, sobretudo trabalhadores da iniciativa privada, mostram como a qualificação faz a diferença.

“É muito importante essa aproximação e qualificação, porque nós, da iniciativa privada, vemos os resultados das ações do Governo do Estado no turismo. Estamos conseguindo difundir a marca da nossa empresa, angariar mais clientes e fixar a nossa marca no público, graças às ações e orientações da pasta”, relatou Rodrigo Chimiloski, gerente comercial do Resort Maestro Thermas, de Francisco Beltrão (Sudoeste).

Everton Luis Schimure, da empresa morretiana Use Mata Nativa, agradeceu ao Governo do Estado pela oportunidade. “Ter participado dessa Jornada, simultânea ao Show Rural, foi muito importante para fazer essa conexão com o turismo de outras regiões do Paraná. A ação é relevante porque conseguimos qualificar melhor as nossas ações, além de divulgar a nossa marca e conhecer mais dos programas da Setu para o setor turístico”, disse.

ATENDIMENTOS– Ao longo da semana, profissionais da Secretaria do Turismo também realizaram levantamentos sobre a oferta turística da região de Riquezas do Oeste – que abrange 32 municípios, entre eles Cascavel, servindo como base para futuras ações institucionais da secretaria estadual e promocionais do Viaje Paraná.

Além dos levantamentos, o Turismo do Estado contou com dois estandes de promoção turística no Show Rural Coopavel, onde estavam à disposição do público mais de 60 expositores ligados ao setor paranaense. Nos espaços, também aconteceram rodas de conversas, reuniões com prefeitos e atendimentos a gestores, criando uma ampla rede de networking. Por meio das ações e dos expositores, cerca de 10 mil pessoas foram atendidas e conheceram mais do turismo do Paraná.