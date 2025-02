Estado divulga ganhadores do mês de janeiro do programa Nota Premiada Acreana

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou nesta quarta-feira, 12, a divulgação dos ganhadores dos prêmios mensais de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil do programa Nota Premiada Acreana.

Após as devidas apuração e auditoria, os sorteados foram conhecidos mediante os canais de comunicação do governo e da Sefaz nas redes sociais.

Divulgação dos sorteados do mês de janeiro. Foto: João Paullo Castro/Sefaz

Os premiados foram contemplados mediante bilhetes gerados automaticamente no sistema, referente às notas fiscais emitidas em compras realizadas no mês de janeiro.

Ao todo, são 15 prêmios mensais distribuídos nas cinco regionais do estado: Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá-Envira, Purus e Juruá.

Consolidando-se como o maior programa de educação fiscal do Acre, o Nota Premiada também premia entidades sociais indicadas pelos ganhadores e devidamente cadastradas no site notapremiadaacreana.ac.gov.br , além do rateio mensal.

A sessão de divulgação do sorteio contou com a presença da vice-governadora, Mailza Assis, acompanhada de sua equipe técnica, e do secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, durante visita institucional às unidades da Sefaz em Rio Branco.

Visita institucional da vice-governadora às unidades da Sefaz, em Rio Branco. Foto: José Henrique/Sefaz

“Com esse programa, o Estado ajuda muito, porque as entidades precisam, e tudo o que a gente consegue conquistar é muito bem-vindo. Parabéns à Sefaz por esse excelente trabalho. As entidades, com certeza, estão muito agradecidas”, disse a vice-governadora.

A previsão é que o próximo sorteio ocorra no dia 12 de março.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, basta estar cadastrado no site do programa e pedir CPF na nota no momento da compra.

O Nota Premiada Acreana é um programa de cidadania fiscal que, além de estimular a regularização cadastral de empresas, combate a sonegação de tributos e favorece a concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

A intenção é que o cidadão participe junto com o Estado desta iniciativa, para que todos sejam fiscalizadores daquilo que é bem comum e de interesse de todos.

Os resultados do primeiro sorteio de 2025 podem ser conferidos abaixo, nas redes sociais da Sefaz (instagram: @sefazacre) e no site notapremiadaacreana.ac.gov.br:

The post Estado divulga ganhadores do mês de janeiro do programa Nota Premiada Acreana appeared first on Noticias do Acre .