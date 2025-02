Estado reúne prefeitos, gestores e profissionais do turismo no Show Rural

Teve início nesta terça-feira (11), em Cascavel, a 4ª edição das Jornadas Regiões Turísticas – Riquezas do Oeste, uma iniciativa da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor no Estado. A iniciativa promove qualificações e atendimentos, além de encontros com prefeitos, gestores, trade e demais profissionais do turismo. Cerca de 100 pessoas participaram da abertura oficial da jornada.

As ações da jornada acontecem simultaneamente ao Show Rural Coopavel, e servem para apresentar o turismo paranaense como um impulsionador econômico e de crescimento sustentável.

Também ocorrem levantamentos sobre a oferta turística da região de Riquezas do Oeste – que abrange 32 municípios, entre eles Cascavel, servindo como base para futuras ações institucionais da secretaria estadual e promocionais do Viaje Paraná.

“O Paraná tem criatividade, qualidade e força de trabalho. Por isso, o turismo tem se desenvolvido e crescido tanto. Os programas da secretaria são prova disso, mostrando que o Governo do Estado entende a importância desse setor. Tenho certeza que promover mais uma jornada vai impactar ainda mais essa cadeia produtiva, qualificando profissionais, levantando potenciais e criando um grande networking do turismo paranaense”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

Em novo formato, as ações buscam identificar os potenciais e criar um contato mais próximo com os trabalhadores do setor, desta vez na Região Turística de Riquezas do Oeste. Outras jornadas, em diferentes regiões turísticas, estão previstas para 2025.

“O turismo do Paraná é o que mais cresceu no Brasil, atraindo cada vez mais estrangeiros aos nossos atrativos. Basta olhar para o ano passado, quando encerramos 2024 com 6,8 mil empregos gerados pela cadeia produtiva desse setor”, completou Nunes.

INICIATIVA– Durante a programação semanal devem ser abordados de maneira mais profunda os três principais programas da secretaria: o Paraná + Viagem, Paraná + Eventos e o Paraná + Infra, todos estabelecidos por lei estadual.

Kátia Lys Mueller, diretora-executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por fomentar o turismo em sua área de abrangência, afirma que as capacitações são extremamente necessárias para o desenvolvimento regional e fomento do turismo do Paraná.

“Essas ações são importantes para qualificar o profissional do turismo, para que as regiões tenham uma força de trabalho com mais qualidade. Muitas pessoas aqui não conheciam os programas da secretaria e do Governo do Estado, e passaram a entender melhor como o setor pode impactar suas regiões. Vemos que para o turismo paranaense continuar crescendo precisamos dessas qualificações”, explicou.

NETWORK– Técnicos da Setu também aproveitam o espaço e alcance do Show Rural para fazer atendimentos personalizados, criando um ambiente de networking e troca de experiências sobre o setor.

Sandra Mara, diretora de Planejamento, Inovação, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Matelândia, afirma que a Jornada é de grande relevância ao seu plano de trabalho, porque vai ajudar a desenvolver as atividades em sua região.

“Já temos conversado e realizado ações com as Instâncias de Governanças do turismo, porque entendemos a importância desse setor ao nosso município. Esse evento só fortalece as nossas iniciativas e amplia tudo que estamos almejando. Parabenizo o Governo do Estado pela iniciativa”, relatou.

Ao longo de 2024, aconteceram outras três Jornadas Regiões Turísticas, impactando o setor e profissionais do Sudoeste, Litoral e do Norte Pioneiro. Por meio das ações, cerca de 620 empresários e profissionais, de 42 municípios, foram impactados.

OUTRAS AÇÕES– Simultâneo à Jornada Regiões Turísticas, a Setu-PR está presente em dois espaços diferentes da feira: na zona interna de exposições e na Arena Digital da Coopavel. Nos locais, é possível encontrar estandes onde estão distribuídos mais de 60 expositores que têm a oportunidade de mostrar seus produtos e serviços ligados.

“Parabenizamos o Governo do Estado pelo espaço disponibilizado aos expositores no Show Rural. Uma oportunidade incrível que vai fazer a diferença na divulgação, atraindo cada vez mais turistas ao Paraná”, disse Crislaine Minuzzi, expositora da agência Mec Viagens.

Saiba mais sobre os estandes e expositores do turismo paranaense no Show Rural Coopavel 2025 AQUI .

PRESENÇAS– Também participaram da cerimônia de abertura da 4ª edição das Jornadas o vice-governador Darci Piana, o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara; o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o prefeito de Cascavel, Renato Silva; o prefeito de Braganey, Valdir Zielinski; o prefeito de Boa Vista da Aparecida, Eduardo Henrichs; e o prefeito de Matelândia, Gabriel Cadini; além da presidente da IGR Riquezas do Oeste, Josi Daiane Borelli.