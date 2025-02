Governador Rafael Fonteles autoriza concurso para procurador do Estado

O governador Rafael Fonteles autorizou a realização do concurso público para o cargo de Procurador do Estado do Piauí. O decreto que autoriza o certame foi publicado no Diário Oficial do Estado, marcando um passo importante para os bacharéis em Direito que desejam ingressar na carreira pública.

Serão ofertadas 10 vagas. A Procuradoria Geral do Estado (PGE) será responsável pela organização do concurso, e uma comissão específica será designada para cuidar de todos os detalhes do certame. O edital com todas as informações relevantes, como requisitos, cronograma e conteúdo das provas, deverá ser publicado em até oito meses, conforme previsto no decreto.

A Procuradoria Geral do Estado é o órgão que faz a representação judicial e presta consultoria jurídica do Estado e tem como missão garantir que o Estado, suas autarquias e fundações cumpram as suas obrigações perante a sociedade.