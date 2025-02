Governo do Estado leva 60 expositores para fortalecer o turismo no Show Rural 2025

A 37º edição do Show Rural Coopavel, em Cascavel (Oeste), conta com exposição de produtos e atrativos turísticos do Paraná. A feira é considerada uma das maiores do agronegócio da América Latina e tem programações até o dia 14 deste mês. Os expositores do turismo ficam nos estandes da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial, como uma oportunidade de mostrar seus produtos e serviços ao público da feira.

Ao longo dos cinco dias de Show Rural, mais de 350 mil brasileiros e estrangeiros poderão frequentar o espaço de 720 mil m² preparados para o evento, conforme dados dos organizadores. O grande público terá a oportunidade, também, de contemplar mais de 60 expositores levados pelos órgãos do turismo estadual, distribuídos em dois estandes diferentes.

“Nosso objetivo é sempre promover e divulgar o que o Paraná tem de melhor e mais variado em termos de turismo, por isso a importância de divulgar atrativos, mas também de incluir os empresários, profissionais do setor e os serviços paranaenses ligados à essa cadeia produtiva”, diz Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

“Os serviços ligados ao turismo paranaense cresceram 13,6% no último ano, mais que a média nacional. Os registros no Cadastur também bateram recorde em 2024, com quase 25% a mais de prestadores de serviços turísticos cadastros. Por isso sempre convidamos o empresariado para estar ao nosso lado nos eventos, porque o turismo é puxado pela iniciativa privada”, completa Nunes.

ESTANDES– O turismo do Estado está presente em dois espaços diferentes da feira: na zona interna de exposições e na Arena Digital da Coopavel. O primeiro é focado na venda e apresentação efetiva dos expositores de produtos e serviços do turismo paranaense, além da distribuição de materiais promocionais do Governo do Estado sobre o setor.

O segundo estande, chamado Arena Paraná, é um espaço exclusivo para atendimento de secretarias. Lá também há expositores, porém, o espaço é mais voltado para a promoção de rodas de conversa, capacitações, apresentações e networking, uma forma de aproximar o turismo dos empreendedores e profissionais da iniciativa privada – responsáveis por conduzir o setor.

Kátia Lys Mueller, diretora-executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência, afirma que os espaços para exposição são necessários, porque ajudam a conectar de maneira mais efetiva o público com os produtos dos municípios e, consequentemente, com o turismo das regiões.

“Trazer expositores como estes para o Show Rural, ajuda a fomentar o turismo em nossa região. Com a iniciativa, conseguimos mostrar a muitos produtores rurais, que eles também podem – e conseguem – trabalhar com o turismo. Quem passou pelos estandes ao longo do dia, se surpreendeu com o fato de queijos, cachaças e geleias, também comporem o setor. Dessa forma, conseguimos mostrar para eles como temos diversos produtos turísticos paranaenses”, explica.

Quem passar pela feira ao longo da programação pode acessar informações sobre toda a cadeia produtiva do setor turístico. Gisele Machado Martins, representante do Café do Serra, conta que levar o seu produto originário do Distrito de Malu, em Terra Boa (Noroeste), significa maior representatividade.

“Estamos promovendo o nosso café especial, feito de uma maneira muito artesanal. Para nós, é muito importante a participação nesta feira ao lado do Estado, porque estamos representando muitos outros empreendedores que têm a agroindústria como principal fonte de renda”, ressalta.

Diretamente de Nova Prata do Iguaçu (Sudoeste), Danilo Guesser, da cervejaria Guesser Bier, comenta que seu município está em busca de ampliar a visibilidade turística, por isso a importância de participar ao lado do Estado na feira. “Nossa cidade é muito bonita, rodeada por lagos, e está querendo agregar o turismo na região. Agradecemos à Secretaria do Turismo pela oportunidade, porque isso é muito importante aos pequenos produtores”, diz.

JORNADA– Simultâneo ao evento e às exposições, acontece a partir da terça-feira (11) a 4ª edição das Jornadas Regiões Turísticas, desta vez com foco na região de Riquezas do Oeste. Por meio da iniciativa, a Secretaria do Turismo (Setu-PR) irá promover uma série de ações, palestras e capacitações, que apresentam o turismo paranaense como um impulsionador econômico e de crescimento sustentável. Saiba mais AQUI .

Ao longo de 2024, aconteceram outras três Jornadas Regiões Turísticas, impactando o setor e profissionais do Sudoeste, Litoral e do Norte Pioneiro paranaense. Por meio das ações, cerca de 620 empresários e profissionais, de 42 municípios, foram impactados.

Em novo formato, as ações buscam identificar os potenciais e criar um contato mais próximo com os trabalhadores do setor, desta vez na Região Turística de Riquezas do Oeste, que abrange 32 municípios, entre eles Cascavel.

SHOW RURAL– Idealizado e organizado pela Cooperativa Agroindustrial de Cascavel (Coopavel) desde 1989, o Show Rural Coopavel tem o propósito de difundir conhecimentos, tecnologias e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, a feira abrange milhares de profissionais, empresários, autoridades e turistas.