Com crescimento do setor, Paraná registra alta de 24,8% em registros no Cadastur em 2024

Os indicadores do turismo paranaense mostram, cada vez mais, como o Estado tem se destacado em nível nacional. O ano de 2024 registrou um crescimento no saldo de profissionais e empresas paranaenses no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo que organiza o setor, com um aumento de 24,8% no comparativo 2023. O Cadastur formaliza e regulariza os prestadores de serviços turísticos do Brasil, também servindo como fonte de pesquisa por viajantes, que podem buscar por empreendimentos e profissionais registrados.

Em 2024, o Paraná teve um total de 12.436 registros, o que garantiu, no final do ano, a terceira colocação entre todos os estados, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2023, o saldo foi de 9.962, com o Paraná na quinta posição do ranking nacional. Os cadastros são atualizados diariamente, o que torna o ranking variável.

O crescimento de registros no Cadastur no último ano vem alinhado à alta do número de serviços ligados ao turismo no Paraná. Entre janeiro e dezembro de 2024, as empresas paranaenses ligadas ao setor registraram 13,6% de aumento nas suas atividades , uma variação 4,4 pontos percentuais acima da média nacional, que foi de 9,2% neste período.

Para Márcio Nunes, secretário do Turismo do Paraná, o crescimento é fruto do trabalho do Estado no fomento à prestação de serviços qualificados no setor.

“Quem carrega o turismo é a iniciativa privada, e os empresários entenderam que a atividade tem um grande impacto na economia, gerando emprego, renda e pagando as despesas. Estamos trabalhando de maneira efetiva e organizada, fomentando a prestação de serviços com qualidade no setor, para mostrar como o turismo regularizado é fundamental aos negócios”, disse o secretário.

REGISTROS– No último ano, ocupavam a maior parte dos registros na plataforma Agências de Turismo (25%), seguidas por Guias de Turismo (18%); Restaurantes, Cafeterias, Bares e Similares (16%); Transportadoras Turísticas (14%); e Meios de Hospedagem (7%).

Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo (Setu-PR), afirma que o registro é fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor brasileiro.

“A plataforma fornece dados precisos que ajudam para o fomento e criação de novas políticas públicas do setor. Esse crescimento demonstra o compromisso das empresas e profissionais com o desenvolvimento do turismo do Paraná. Enquanto Estado, vamos continuar trabalhando para desenvolver o turismo qualificado e sustentável”, ressaltou ela.

EMPRESÁRIOS– Os dados também apontam um aumento na busca dos empresários pelo cadastro, reflexo da criação de empresas do setor. No ano passado, as Agências de Turismo paranaenses registraram um saldo de 3,1 mil cadastros, um crescimento de quase 32% quando comparado com 2023, que teve 2,4 mil agências registradas.

Monique Mello já tem experiência no setor, mas está abrindo uma nova agência de turismo por meio de seu CNPJ, na categoria microempreendedor individual (MEI). Ela comenta que o registro em dia é benéfico aos negócios, por uma série de fatores.

“O Cadastur é muito importante, porque ele dá uma credibilidade significativa para minha empresa. O registro também nos oferece muitas informações e capacitações junto aos órgãos do turismo, auxiliando e melhorando a entrega dos serviços prestados. Percebo que tem acontecido um aumento nesse registro por parte de colegas do setor, que fazem parte da lista de serviços em que o cadastro não é obrigatório, o que é ótimo para todos nós, tanto prestadores, quanto turistas”, disse.

QUALIDADE – Uma empresa registrada no Cadastur consta na base de dados do Ministério do Turismo e de representantes estaduais do setor, tendo autorização para desempenhar suas atividades e transmitindo mais credibilidade aos turistas quando buscam a contratação de um serviço.

Opcional para algumas empresas e profissionais, como restaurantes e locadoras de veículos, o registro no Cadastur é obrigatório para acampamentos, parques temáticos, agências de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas.

O cadastro atualizado também dá acesso a benefícios junto ao governo federal, como financiamentos em bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra.

A Secretaria do Turismo também elaborou uma cartilha, com informações, requisitos e maiores orientações aos empreendedores e profissionais do setor, a respeito dos benefícios do registro no Cadastur. Acesso o material AQUI .