Governo convoca candidatos aprovados em processos seletivos da Educação

No Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 10, o governo do Acre divulgou, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), dois editais de convocação para a contratação temporária de profissionais aprovados nos processos seletivos simplificados. As convocações atendem às necessidades da Educação Especial e de outras áreas da rede pública estadual de ensino.

O Edital nº 032/2025 convoca candidatos aprovados para os cargos de Assistente Educacional e Tradutor Intérprete de Libras. Os convocados devem comparecer até o dia 20 de fevereiro de 2025, das 7h30 às 13h30, para a entrega de documentos e a assinatura do contrato. As entregas poderão ser feitas nos Núcleos de Educação das cidades de Porto Acre, Bujari e Senador Guiomard, nos seguintes endereços:

Bujari: Rua Geraldo Mesquita, nº 148, Centro.

Porto Acre: Rodovia AC-10, km 29.

Senador Guiomard: Av. Castelo Branco, nº 1520, Centro.

43ª convocação para professores da rede estadual

Já o Edital nº 051/2025 convoca professores aprovados no processo seletivo simplificado para diversas modalidades de ensino, como Educação de Jovens e Adultos (EJA) Prisional, Educação Especial e Ensino Regular. Os convocados devem se apresentar até 20 de fevereiro de 2025, das 7h30 às 13h30, nos endereços especificados no edital, conforme o município de atuação, com a documentação exigida no documento de convocação.

Entre os cargos convocados estão:

Professor de Linguagens (EJA Prisional);

Professor Mediador (Educação Especial);

Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Tradutor Intérprete de Libras;

Professores das disciplinas de Educação Física, História e Pedagogia.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura pelo telefone (68) 3213-2331.

