Governo convoca candidatos para matrícula no curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 10, o Edital n.º 070/2025 , convocando os candidatos aprovados no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno Soldado Combatente.

Os candidatos selecionados devem comparecer para efetuar a matrícula entre os dias 10 e 18 de fevereiro de 2025, no horário das 7h às 13h, na Diretoria de Ensino do CBMAC, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira (Cieps), na Via Verde, BR-364, km 2, Jardim Europa, em Rio Branco/AC.

O Curso de Formação de Aluno-Soldado Combatente será realizado sob a coordenação da Diretoria de Ensino do CBMAC, tendo uma carga mínima de 1.600 horas-aula. Durante a formação, os alunos terão dedicação exclusiva, com frequência obrigatória e atividades em período integral, incluindo fins de semana e feriados. A nota mínima para aprovação em cada disciplina será de 7,0.

Os candidatos regularmente matriculados no curso terão direito a uma remuneração conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da corporação.

Requisitos para matrícula

Para garantir a matrícula, os convocados devem apresentar a documentação exigida, incluindo:

Documento de identidade e CPF;

Certidão de quitação eleitoral;

Diploma de conclusão do ensino superior;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Comprovante de endereço atualizado;

Declarações diversas exigidas no edital.

Aula inaugural e regulamentações

A aula inaugural do curso está prevista para o dia 19 de fevereiro de 2025, às 8h, no Cieps. Após a matrícula, os alunos estarão sujeitos à legislação militar e às normas disciplinares do CBMAC.

O candidato que não comparecer à matrícula no prazo estabelecido ou que não cumprir os requisitos será desclassificado. Durante o curso, será obrigatória a frequência mínima, e a reprovação em qualquer módulo pode resultar no desligamento do aluno.

Os candidatos podem obter mais detalhes sobre a convocação diretamente com o CBMAC pelo telefone (68) 3227-1026, ou com a Sead, pelo e-mail [email protected]. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado e nos canais oficiais do governo.

The post Governo convoca candidatos para matrícula no curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros appeared first on Noticias do Acre .