Governo homologa resultado final de candidatos aprovados em concurso da Sefaz

O governo do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), homologou o resultado final dos candidatos aprovados no concurso público para provimento de 164 vagas de nível médio e superior na Sefaz, instituição gestora de recursos públicos no Estado. A publicação está na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 10 .

Com mais de 22 mil inscritos e quase dois mil aprovados, as oportunidades de vagas serão distribuídas em conformidade com o edital que rege o concurso, nos cargos de auditor fiscal da Receita estadual, especialista e técnico da Fazenda estadual e contador.

Homologação e resultado final saíram na edição do DOE desta segunda. Foto: Diego Gurgel/Secom

A realização do concurso da Sefaz foi um compromisso assumido por Gladson Cameli com os servidores de carreira da Sefaz e com a sociedade, por entender que um Estado forte precisa estar munido de servidores efetivos e devidamente comprometidos em servir ao cidadão. As novas contratações trarão ao Estado um impacto anual de R$ 31.138.895,35.

“O governo do Estado dá mais um grande passo em nossa trajetória de valorização do funcionalismo público acreano. Fico muito feliz em anunciar esta homologação. Será um investimento para a oxigenação tanto de nossa gestão fiscal como da administração econômico-tributária, fortalecendo nossa arrecadação e a implementação de novas políticas públicas de saúde, educação e segurança em benefício da sociedade”, disse o governador Gladson Cameli.

Sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e o certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo a ordem classificatória, observado o preenchimento das vagas existentes. Uma vez nomeado, a lotação poderá ser feita em qualquer uma das agências da Sefaz na capital e no interior.

“O governador Gladson Cameli sempre defendeu o concurso público e o certame da Sefaz é prova disso. Enquanto muitos não acreditavam, ele autorizou e, na primeira possibilidade da legislação, realizou. A homologação é mais um grande passo. Agora, contamos com a compreensão e sabedoria dos aprovados para que, no tempo oportuno, de acordo com a legislação, possamos ir chamando e lotando. O Estado e a Sefaz dão parabéns e boas-vindas a todos os aprovados”, diz o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

The post Governo homologa resultado final de candidatos aprovados em concurso da Sefaz appeared first on Noticias do Acre .