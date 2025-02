Sefaz do Acre integra nova diretoria do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda para o biênio 2025-2027

O Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) promoveu nesta sexta-feira, 7, durante a 40ª Reunião Extraordinária, a eleição para Presidência e Administração do colegiado para o biênio 2025/2027. O secretário de Estado da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas, foi eleito, com maioria do número de votos, para composição do Conselho Fiscal.

Na ocasião, o secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, foi definido como presidente.

Acre está representado na mesa diretora em colegiado nacional de secretários de Fazenda, por meio da Sefaz. Foto: Aleff Matos/Sefaz

“Expresso meu profundo agradecimento a todos os colegas secretários de Fazenda e membros do Comsefaz pela confiança e credibilidade no desempenho de minhas atribuições. Temos um longo caminho pela frente nos próximos dois anos. Acredito que, em tempos de implementação da reforma tributária, com todos os estados representados e fortalecidos, teremos um país mais desenvolvido economicamente e fortalecido na gestão fiscal”, disse Amarísio Freitas.

Com sede em Brasília, o Comsefaz atua na integração e articulação dos secretários estaduais de Fazenda, promovendo o diálogo com o governo federal e os poderes Legislativo e Judiciário. Seu objetivo é fortalecer a gestão fiscal, financeira e tributária do país, assegurando que os Estados tenham protagonismo nas decisões que impactam suas economias.

“Em nome do governo e do povo acreano, parabenizo ao secretário Amarísio por sua eleição para o Conselho Fiscal do Comsefaz, cargo que honra o estado e no qual, tenho certeza, continuará defendendo os interesses acreanos, com sua reconhecida competência e determinação”, destacou o governador Gladson Cameli.

Comsefaz no Acre

Acre será sede de evento do Comsefaz em julho deste ano. Foto: Diego Gurgel/Secom

No mês de julho, o Acre sediará, pela primeira vez, a 49ª Reunião Ordinária do Comsefaz e a 197ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Os encontros ocupam posição de destaque entre os eventos mais importantes no cenário socioeconômico e fiscal do país e ocorrem nos dias 2, 3 e 4 de julho, em Rio Branco.

Perfil do representante do Acre no Conselho Fiscal do Comsefaz

Amarísio Freitas, secretário da Fazenda do Acre e recém-eleito conselheiro fiscal do Comsefaz. Foto: Aleff Matos/Sefaz

Amarísio Freitas é acreano nascido no município de Cruzeiro do Sul. É formado em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Empresarial, Auditoria e Perícia Contábil; e possui MBA em Gestão Pública com ênfase em controle externo. Freitas é auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas Estado do Acre (TCE/AC) de carreira. Ele também foi analista no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), professor acadêmico e de pós-graduação, bem como exerceu a função de secretário adjunto do Tesouro Estadual por duas vezes (2020 e 2023) e secretário de Estado Fazenda desde 2021.

Composição da Presidência e Administração do Comsefaz (Biênio 2025/2027)

Presidente:

Flávio César Mendes de Oliveira – Secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul

Vice-presidentes:

1º Vice-Presidente: Luis Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças de Rondônia;

2º Vice-Presidente: Fabrízio Gomes Santos – Secretário da Fazenda do Estado do Ceará;

3º Vice-Presidente: Luiz Cláudio Gomes – Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais;

4º Vice-Presidente: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da Fazenda do Paraná;

5º Vice-Presidente: Francisco Sérvulo – Secretário de Economia do Estado de Goiás.

Conselho Fiscal – Titulares:

Amarísio Freitas – Secretário de Estado da Fazenda do Acre;

Rogério Gallo – Secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso;

Emílio Joaquim de Oliveira Júnior – Secretário de Fazenda do Estado do Piauí.

Conselho Fiscal – Suplentes:

René de Oliveira e Sousa Júnior – Secretário de Estado da Fazenda do Pará;

Benicio Costa – Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo;

Marialvo Laureano dos Santos Filho – Secretário de Estado da Fazenda da Paraíba.



