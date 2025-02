Show Rural 2025: estão abertas as inscrições para a 4ª Jornada Regiões Turísticas

A Secretaria do Turismo (Setu-PR) e o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado – vão promover uma série de encontros com prefeitos, gestores, empresários, trade e demais profissionais do turismo, por meio da 4ª edição da Jornadas Regiões Turísticas – Riquezas do Oeste. O evento vai acontecer de 11 a 14 de fevereiro, em Cascavel, no Oeste, durante a programação do 37º Show Rural Coopavel. As inscrições já estão abertas. Clique AQUI .

Com mais uma edição da Jornada, a pasta irá promover uma série de ações, palestras e capacitações, que apresentam o turismo paranaense como um impulsionador econômico e de crescimento sustentável. Durante a programação também serão abordados os três principais programas da secretaria: o Paraná + Viagem, Paraná + Eventos e o Paraná + Infra, todos aprovados por lei na Assembleia Legislativa, voltados ao fomento do setor estadual.

“Por meio destas ações, levantamos os potenciais e contatos que precisamos ter na região, para identificar quais aspectos turísticos estão adequados e quais outros campos podem ser aprimorados. Pensando no turismo como uma ferramenta que leva desenvolvimento aos municípios, a secretaria estará reunida com esse público, ajudando a alavancar o setor nessa região”, disse o secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes.

Técnicos da Setu aproveitam o espaço e alcance do Show Rural para realização de atendimentos personalizados, criando um ambiente de networking e troca de experiências sobre o setor. O levantamento de informações turísticas da região também é importante, servindo como base para futuras ações institucionais da secretaria e promocionais do Viaje Paraná.

JORNADAS– Ao longo de 2024, aconteceram outras três Jornadas Regiões Turísticas, impactando o setor e profissionais do Sudoeste, Litoral e do Norte Pioneiro paranaense. Por meio das ações, cerca de 620 empresários e profissionais, de 42 municípios, foram impactados.

Em novo formato, as ações buscam identificar os potenciais e criar um contato mais próximo com os trabalhadores do setor, desta vez na Região Turística de Riquezas do Oeste, que abrange 32 municípios, entre eles Cascavel.

Tatiana Nasser, diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Setu, explica que a ideia é reunir agentes públicos e privados para debater a promoção turística da região.

“A secretaria vai oferecer atendimento personalizado, por meio de curadorias sobre como trabalhar de forma eficiente com o turismo. Vamos abordar os programas da secretaria, a importância de um município estar inserido no Mapa do Turismo Brasileiro, os Caminhos de Peabiru e outros temas. Isso vai ser relevante para que os municípios entendam a importância do turismo ao desenvolvimento econômico, além de seu papel preservação do patrimônio ambiental e cultural”, explica Tatiana.

IMPORTÂNCIA– Kátia Lis, diretora-executiva da Adetur Riquezas do Oeste, instância responsável por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência, afirma que a iniciativa é fundamental para valorizar o que a região tem de mais qualificado.

“Além de promover o turismo, a iniciativa vai fortalecer a identidade regional de Riquezas do Oeste, por meio de nossas tradições e atrativos. Será um grande momento de troca de experiências, estimulando o comércio, a gastronomia, o artesanato e outros serviços locais. Esse encontro acontecer durante o Show Rural também é importante, por conta do alcance deste evento”, afirma.

OUTRAS AÇÕES– Além da jornada e das apresentações, o Turismo do Estado leva ao Show Rural um estande com foco na promoção turística paranaense. Devem ser distribuídos materiais, como os novos mapas paranaenses do Turismo Náutico & Pesca e Ecoturismo & Aventura, além de outros itens. Como de costume, o espaço também deve contar com a presença de expositores ligados ao turismo paranaense, que têm a oportunidade de divulgar seus produtos, serviços e demais atrativos ao público da feira.

Confira a programação:

Dia 11/02

15h30

- Coffee Break (boas-vindas)

- Fala das autoridades

16h30

- Palestra - Paraná, onde o Turismo não é apenas um destino, mas um impulsionador de crescimento sustentável

17h30

- Apresentação da programação dos dias 12, 13 e 14

- Outras ações