Com apoio do Estado, Festival de Curitiba divulga programação e fomenta o turismo do Paraná

A programação do 33º Festival de Curitiba, evento cultural consolidado no Paraná, que vai promover cerca de 350 espetáculos, em 70 espaços da Capital e Região Metropolitana, foi anunciada nesta quarta-feira (05). Com expectativa de atrair muitos turistas e movimentar grande público, o evento conta com apoio do Governo do Estado e tem, pela primeira vez, o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial, vinculado à Secretaria do Turismo (Setu-PR) – como um dos apoiadores oficiais.

O Festival de Curitiba acontece entre 24 de março a 6 de abril, reunindo espetáculos teatrais premiados e aclamados pelo público, assim como estreias nacionais, dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performances e experiências gastronômicas. O Viaje Paraná estará incluso no mobiliário urbano e em demais materiais do festival, divulgando os atrativos e outros destinos turísticos do Estado. Também apoiam o evento a Sanepar, a Copel e a Prefeitura de Curitiba, entre outros.

Em sua última edição, em 2024, o evento registrou um público superior a 200 mil pessoas, além de ter contado com a participação de mais de 2 mil artistas.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, afirma que a programação ajuda a movimentar o turismo e a economia local. “O Festival de Curitiba é um evento consolidado, que movimenta a economia dos municípios e acaba atraindo muitas pessoas de fora, que chegam para acompanhar a programação, ou ainda, para trabalhar no evento. O público ajuda a levar a imagem do Paraná para outros locais”, disse.

“Os grandes artistas que vão se apresentar na Capital também têm um papel fundamental. Eles são promotores do turismo paranaense, graças à força que têm nas redes sociais. Com isso, os hotéis que eles se hospedam, os restaurantes que frequentam e os atrativos que visitam, acabam sendo promovido para um grande público, do Brasil e do Exterior”, completou o diretor-presidente.

A estreia do festival acontece em 24 de março. Para esta edição, estão confirmados grandes artistas como Débora Falabella, Cláudia Abreu, Renata Sorrah, Paulo Betti, Reynaldo Gianecchini, Julia Lemmertz, Gregório Duvivier, Deborah Evelyn, Heloísa Périssé, Marcelo Serrado, Rodrigo Pandolfo, Tainá Müller, Nena Inoue, Rosana Stavis, César Mello, Flávio Bauraqui, Grace Passô e Jessica Teixeira, entre outros.

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira (6) no site oficial ou na bilheteria física no Shopping Mueller.

PROMOÇÃO– O Viaje Paraná vai contar com espaços de promoção e divulgação do turismo estadual, um deles localizado no Teatro Guaíra, parte do circuito principal, enquanto outros dois espaços estarão disponíveis em eventos paralelos que fazem parte da programação do festival. O turismo estará presente no Risorama – evento em formato de comedy club com os maiores nomes do humor do país – e no Gastronomix, que une programação de música instrumental, artes cênicas e gastronomia.

O órgão também estará na revista oficial do evento, que compila as principais informações e a programação completa. Em uma página exclusiva dedicada ao turismo do Paraná, os leitores e participantes do festival serão convidados a conhecer os arredores de Curitiba, apostando em atrativos inesquecíveis como o trem que desce a Serra do Mar, o Parque Histórico de Carambeí (Campos Gerais) e demais opções.

CULTURA– Dentro do festival acontece também a Mostra Fringe. Com parte de sua programação gratuita e acessível a todos os públicos, serão ocupados teatros, praças, parques e ruas de Curitiba e Região Metropolitana, com aproximadamente 280 espetáculos, produzidos por mais de 1.800 artistas e técnicos de 12 estados do Brasil.

Os participantes são do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, e de outros países, como Argentina, Peru, Bolívia e Estados Unidos.

“O Festival de Curitiba é uma celebração vibrante do teatro, da arte e da cultura, levando uma programação diversificada e de qualidade ao público com o compromisso de inovar e proporcionar boas histórias, tendo parte de sua programação gratuita e acessível, buscando a pluralidade e promovendo a arte e a economia de Curitiba e região”, explica o diretor do Festival de Curitiba, Leandro Knopfholz.

Serviço:

33º Festival de Curitiba

Data: 24/3 a 6/4

Espetáculos gratuitos e ingressos com valores até R$ 85 (mais taxas administrativas)

Vendas: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h)

Verifique a classificação indicativa e orientações de cada espetáculo