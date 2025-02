Site do Nota Premiada Acreana apresenta opções para consulta de pontos, bilhetes e notas fiscais

O site do programa do governo do Estado Nota Premiada Acreana conta com a uma vasta opção de registros para consulta: Minhas Notas, Meus Prêmios, Alterar Dados, Minhas Mensagens, Meus Pontos e Excluir Usuário.

Ao efetuar o login com seu usuário (CPF) e senha, o cidadão tem acesso à consulta de sua pontuação, por exemplo. Basta clicar no ícone Meus Pontos ou no menu Pessoa Física e ter acesso a todos os bilhetes aptos a concorrerem no próximo sorteio.

Cabe ressaltar que os pontos são atualizados após o processamento das notas fiscais e disponibilizado no dia 5 de cada mês, de modo que os pontos de fevereiro estarão disponíveis a partir de 5 de março, por exemplo.

Já para consultar as notas fiscais, basta clicar no ícone Minhas Notas ou no menu Pessoa Física. Importante destacar que nessa opção constam documentos fiscais emitidos nos últimos cinco anos e que não necessariamente estão registrados no programa.

O programa

O Nota Premiada Acreana é um programa do governo do Estado do Acre, que promove sorteios anuais de até R$ 70 mil e mensais de até R$ 20 mil ao cidadão que pedir o CPF na nota e estiver cadastrado no site do programa ( cadastre-se gratuitamente aqui ).

Gerenciado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), a intenção do Nota Premiada é combater a sonegação de impostos por parte das empresas, ao passo que incentiva o cidadão a pedir o documento fiscal em todas as compras que fizer no estado.

O primeiro sorteio mensal do Nota Premiada foi realizado em novembro, com as notas emitidas em outubro; e o último, no mês de janeiro, com as notas de dezembro, com o primeiro sorteio anual.

Ao todo, 50 pessoas foram premiadas até agora em todo o Acre, 45 nos sorteios mensais (cinco por regional) e cinco no sorteio anual.

