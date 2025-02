Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá: turismo religioso movimenta o setor no Paraná

O Paraná tornou-se tornou palco de duas grandes manifestações religiosas neste domingo (2). De um lado, a procissão marítima em Paranaguá, em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes; do outro, a 49ª Festa de Iemanjá em Foz do Iguaçu, que celebra a divindade das águas das religiões de matriz africana. Os dois eventos reforçam a vocação do Paraná no segmento de turismo religioso.

As celebrações demonstram a força da fé e da tradição religiosa nestas regiões, unindo diferentes manifestações espirituais e promovendo uma rica troca cultural e de experiências para todos os envolvidos.

“Em 2024, a Secretaria do Turismo e o Viaje Paraná apoiaram mais de 20 programações ligadas ao segmento do turismo religioso, porque entendemos o alcance desse segmento no Estado, muito ligado às suas crenças, de diversas matrizes religiosas. Quem visitar o Paraná, vai encontrar atrativos cada vez mais qualificados, com estrutura, integração e, principalmente, respeito à fé e cultura de cada paranaense”, afirma o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes..

NAVEGANTES– A tradicional procissão marítima em honra à Nossa Senhora dos Navegantes, realizada no Rio Itiberê, em Paranaguá, reuniu dezenas de fiéis, que acompanharam a imagem da santa em embarcações e à beira do rio. A celebração, que ocorre anualmente, é um dos principais atrativos do litoral paranaense.

A celebração ofereceu aos participantes uma experiência de devoção singular. Com o apoio da Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), que coordenou as ações de segurança no local, a procissão aconteceu de forma segura, com a orientação do uso de coletes salva-vidas e a fiscalização das embarcações.

IEMANJÁ– Desde 1976, Foz do Iguaçu recebe a tradicional celebração de 2 de fevereiro que reúne líderes espirituais e devotos de diversos países, como Brasil, Paraguai e Argentina, em homenagem à orixá das águas. A festa começou com uma carreata pelas principais avenidas da cidade, acompanhada por cânticos e toques de atabaques.

O momento de maior destaque foi a procissão fluvial no Kattamaran, que partiu do Porto de Areia. A tradicional parada simbólica na Ponte Internacional da Fraternidade, que liga o Brasil e a Argentina, trouxe ainda mais espiritualidade ao evento. Nesse ponto, os motores do barco foram desligados, e os participantes, guiados por cantigas e orações, fizeram suas oferendas à Iemanjá, como águas de cheiro, alfazema e flores de laranjeira. Também foram soltos pombos brancos, simbolizando pedidos de paz para o mundo.

O coordenador do Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso, Eliseu Rocha, reforça a importância dessa união. “Vivemos momentos importantes do turismo religioso no Paraná. Essas são apenas algumas das procissões que Estado do Paraná tem, abrangendo diversos credos e religiões. Apoiar e divulgar essas atrações é importante, porque conseguimos unir a fé às expressões culturais e ao turismo, promovendo o diálogo e o respeito entre todas as religiões e etnias, destacando a importância deste segmento no Paraná.”

TURISMO RELIGIOSO– Segundo Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, o segmento é responsável por uma grande parcela das viagens internas, distribuindo um fluxo turístico a localidades que, por vezes, não contam com tantos atrativos Para ele, o apoio às programações religiosas é fundamental, pois elas representam as múltiplas faces da religiosidade paranaense, rica em cultura e repleta de opções.

“O turismo religioso, hoje, é mundial. Os peregrinos e adeptos às religiões são muito aptos a circular e viajar pelo Paraná, movidos por sua fé. O Paraná entende isso e busca sempre fomentar a realização e divulgação destes eventos, porque são importantes à comunidade, que pode também mostrar um pouquinho de suas crenças ao público de fora, aos visitantes”, diz.