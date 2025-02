Ranking internacional aponta Urubici como a cidade mais acolhedora do Brasil

Município na Serra Catarinense está na lista das 10 mais acolhedoras do mundo–Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

Que Santa Catarina é diferente, todos já sabem. Cada canto tem suas peculiaridades, todas as regiões oferecem possibilidades de lazer, turismo, gastronomia e cultura diferentes. A diversidade é uma marca do estado, que agora ostenta mais um titulo: é o único lugar do país com uma cidade escolhida entre as 10 mais acolhedoras do mundo. Urubici, na Serra Catarinense, figura no ranking da Traveller Review Awards da Booking.com, plataforma virtual de hospedagens.



Na 13ª edição da premiação, o município apareceu na lista das 10 mais pela primeira vez. O levantamento leva em conta cidades de 200 países com maior número proporcional de acomodações, estabelecimentos e serviços com nota superior a oito nas avaliações dos viajantes em um levantamento realizado nos meses de outubro e novembro de 2024. Foram mais de 360 milhões de opiniões registradas para a formação da lista oficial.



“É mais um orgulho pro povo catarinense. Nós temos tanta coisa boa pra mostrar em todas as regiões e a Serra Catarinense se destaca principalmente no inverno com a neve, o vinho de altitude e a gastronomia. Tanto que em 2023 iniciamos a Estação Inverno para valorizar ainda mais as cidades por lá. E agora Urubici ganha esse titulo como cidade mais acolhedora. Tenho certeza que o povo de lá e o povo catarinense têm essa característica de receber bem quem escolhe Santa Catarina”, avaliou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Urubici é considerada uma das cidades mais frias do Brasil, fica a 155 km da capital Florianópolis e a 114km de Lages, cidade polo da região. A atmosfera cheia de charme atrai turistas que buscam além de gastronomia, contato com a natureza em atividades como trilhas, escaladas e ciclismo de montanha. Para a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif, a escolha mostra que o setor tem recebido a atenção devida por parte do Governo.



“Esse título reforça a hospitalidade do nosso povo e a qualidade da experiência que oferecemos aos visitantes. Além de destacar Urubici no cenário internacional, ele fortalece o turismo catarinense como um todo, mostrando que estamos preparados para receber turistas com excelência, seja no turismo de natureza, aventura seja cultural. Sob a orientação do governador Jorginho Mello, Santa Catarina segue investindo na promoção dos seus destinos e na melhoria da infraestrutura turística para continuar encantando visitantes do Brasil e do mundo”, afirmou.



O ranking das cidades mais acolhedoras do mundo viaja pela Europa, Ásia, América do Norte, Oceania e América do Sul. Inclui cidades históricas, arquitetura antigas, vilarejos escondidos, montanhas e, claro, o clima frio catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

:: Os destinos mais acolhedores do mundo em 2025