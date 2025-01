Com grande fluxo de turistas, Paranaguá recebe última escala de cruzeiro da temporada

A oitava e última escala da temporada do navio de cruzeiro MSC Armonia em Paranaguá aconteceu nesta sexta-feira (31). E trouxe, mais uma vez, turistas estrangeiros ao Paraná, movimentando os comércios, atrativos, passeios e agentes de turismo da região. Um dos destaque foi o desembarque de viajantes – muitos haviam embarcado na semana passada em Paranaguá, terminando o roteiro de navio nesta semana.

Ao longo do dia, eram previstos 566 embarques, enquanto outras 1.429 pessoas estavam em trânsito, podendo descer para conferir os atrativos, fazer passeios e conhecer mais da cidade histórica. Outras 566 fazem o desembarque definitivo. A embarcação atracou às 8h no Porto de Paranaguá, onde permanece até as 19h.

Para o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, o encerramento da temporada mostra como o Estado tem se posicionado cada vez mais como um destino com potencial para cruzeiros. “Hoje, na última escala, tivemos mais uma vez uma grande movimentação financeira e de turistas, que ajudam a aquecer os setores, não apenas no Litoral, mas sim em todo o Estado”, disse.

“Desde a última temporada, no final de 2023 e começo de 2024, temos mostrado que o Paraná tem potencial para essas grandes operações de cruzeiros marítimos. Aprendemos muito com as primeiras escalas e mostramos isso nesta segunda temporada”, afirmou Nunes.

Ele destacou o receptivo renovado, turistas comprando passeios, artesãos e músicos mostrando seus trabalhos. “O Paraná comprova, a cada temporada, sua vocação ao turismo, sobretudo, o turismo estrangeiro”, enfatizou o secretário.

FACILIDADE – Um dos pontos mais comentados pelos turistas foi a facilidade que a recepção de navios de cruzeiro no Paraná tem proporcionado para quem deseja fazer uma viagem. Antes, os paranaenses interessados em fazer um cruzeiro precisavam se locomover até portos nos estados de Santa Catarina ou de São Paulo. Agora, com o receptivo, os paranaenses embarcam para esta experiência no próprio estado.

Rossane Matos, curitibana, retornou a Paranaguá após embarcar no navio na semana passada com 15 membros de sua família. Para ela, não precisar sair do Paraná foi fundamental na decisão de fazer a viagem.

“A facilidade de embarcar em um navio aqui é tamanha, porque antes tínhamos obrigatoriamente que ir para outros lugares, mais longe de casa, para embarcar. Não precisar sair do Estado foi fundamental para nossa escolha de fazer esse cruzeiro”, relatou.

Ana Paula Conti, moradora de Balneário Camboriú (SC), viajou com toda a família no cruzeiro. Para ela, ter mais um estado próximo de sua casa recebendo cruzeiros gera oportunidades mais interessantes para viajar.

“Estamos em 38 pessoas, de diferentes partes do Paraná e de Santa Catarina. Como somos viajantes assíduos de cruzeiros, gostamos da ideia de passar apenas uma noite no navio, que é esse trajeto do Paraná até Santa Catarina. Só conseguimos fazer esse 'bate e volta' graças à oportunidade de embarcar aqui em Paranaguá. Recomendamos para todos”, explicou.

“Muito bom, as pessoas são receptivas e o lugar é lindo. Desembarcamos para fazer um city tour e conhecer mais de Paranaguá. Para nós, os preços, a música, as opções de passeios e a estrutura para recepção, e todo o restante, é muito atrativo. É isso que esperávamos quando decidimos viajar de navio ao Brasil”, disse Rodolfo Justo, da Patagônia, na Argentina.

CULTURA– A última parada de navios de cruzeiros desta temporada também foi marcada pela visita da secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande. Ela prestigiou a participação de artistas e músicos paranaenses que tocam no espaço, viabilizados por editais da Secretaria da Cultura (SEEC) e pelo Palco Paraná.

“Cultura e turismo são setores que caminham lado a lado, porque ambos têm uma ligação direta em todo o mundo. É fundamental termos essa parceria com o turismo no receptivo, com artistas e músicos selecionados em editais da Secretaria da Cultura e do Palco Paraná, além de artesãos e demais pessoas ligadas ao setor criativo, impulsionando a cultura e o turismo paranaenses internacionalmente”, disse.

DE OLHO NO FUTURO – O final da temporada foi marcado por otimismo para futuras recepções de navios. Irapuan Cortes, o diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor, afirma que o Estado já pensa em outras temporadas, se posicionando como um importante player no mercado do turismo.

"Os números mostram que a maioria dos turistas que estavam em trânsito optavam por descer e conhecer mais de Paranaguá. Em algumas escalas, 90% dos deles desciam para conhecer nossos atrativos”, destacou.

“O Estado se preparou para essas operações e, assim como qualquer destino turisticamente competitivo, sempre está de olho em se posicionar no mercado do setor. Participamos ano passado do Seatrade, um dos maiores eventos de operadoras de cruzeiros do mundo, e participaremos neste ano novamente, nos aprimorando ainda mais”, afirmou.

Gabriel Vieira, diretor de Operações da Portos do Paraná cita que as oito escalas da temporada foram positivas aos turistas e à economia da região.

“Antes da última parada já tivemos mais de 14 mil pessoas movimentando Paranaguá por conta dos cruzeiros. Essa temporada certamente gerou uma injeção significativa na economia. Os turistas puderam conhecer nosso Porto e desfrutar das belezas naturais, da nossa cultura. Certamente tiveram uma experiência incrível em nosso Litoral nesta segunda temporada de cruzeiros”, ressaltou.

SEGUNDA TEMPORADA– Esta foi a segunda temporada consecutiva de cruzeiros em Paranaguá. Até a escala do dia 24 de janeiro deste ano, pouco mais de 17 mil pessoas já haviam movimentado a cidade por conta dos navios de cruzeiro – entre embarques, desembarques e trânsito. O balanço de toda a temporada atual será divulgado em breve.

Assim como da última vez, a temporada de 2024/25 promoveu a recepção do contingente de turistas em um espaço montado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), na Praça Mario Roque, bem no Centro Histórico de Paranaguá. Toda a operação contou com apoio da Portos do Paraná.

A primeira temporada, realizada entre dezembro de 2023 e março de 2024, contou com 16 paradas e movimentou mais de R$ 25 milhões na economia local.