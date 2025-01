Governo retifica convocação de candidatos em editais do concurso público do Detran

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou duas retificações referentes ao concurso público para provimento de cargos de nível superior do Detran/AC. As alterações constam nos editais nº 023 e nº 024, divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 29.

O Edital nº 023 Sead/Detran , de 28 de janeiro de 2025, convoca todos os candidatos para a realização do Exame Médico e Toxicológico, necessário para a continuidade do processo seletivo. Os exames serão aplicados no dia 9 de março de 2025, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Os locais e horários das avaliações estarão disponíveis no Cartão de Informação do Candidato, que poderá ser acessado a partir das 15h do dia 3 de fevereiro de 2025, no site oficial do Instituto AOCP , banca organizadora do concurso.

Já o Edital nº 024 Sead/Detran , também datado de 28 de janeiro de 2025, trata especificamente da convocação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência (PcD). Os que foram aprovados nas etapas anteriores devem comparecer à Perícia Médica no mesmo dia e locais dos exames gerais: 9 de março de 2025, em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Assim como na convocação geral, os candidatos PcD deverão consultar e imprimir seu Cartão de Informação a partir de 3 de fevereiro de 2025.

Em caso de dúvidas, a Central de Relacionamento do Instituto AOCP está disponível pelo telefone (44) 3013-4900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (horário de Brasília).

