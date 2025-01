Educação lança edital de processo seletivo para contratação temporária de professor

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) tornou público nesta terça-feira, 28, o Edital de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 1.808 profissionais da educação para atuarem no 1º semestre letivo de 2025.

As vagas são para o ensino regular, Educação Especial, Educação Indígena, Educação de Jovens e Adultos e os programas Caminhos da Educação no Campo e Aprender é o Caminho. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 31 de janeiro, às 23h59, exclusivamente pelo site da SEE (see.ac.gov.br).

Segundo o secretário de Educação, Aberson Carvalho, a medida é uma excepcionalidade e devidamente reconhecida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para “garantir que não haja atrasos no início do nosso ano letivo por falta de professores, até que tenhamos concluído todas as etapas do concurso público efetivo. Além disso, é mais uma oportunidade de trabalho que o governo oferece aos nossos profissionais”, reforça.

A seleção será feita por meio de análise curricular e o contrato terá a duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso o concurso efetivo não tenha sido concluído.

