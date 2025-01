Cultura, gastronomia, feiras, Carnaval e shows movimentam calendário turístico de fevereiro

O mês de fevereiro será marcado por uma programação diversificada, que promete movimentar o turismo em várias regiões do Paraná. Entre os destaques estão festivais tradicionais, feiras, shows gratuitos promovidos pelo Verão Maior Paraná, celebrações religiosas e encontros que exaltam a cultura paranaense. As atrações visam incentivar o turismo, fomentar a economia e oferecer opções de lazer para moradores e visitantes.

Os eventos fazem parte do calendário da Secretaria estadual do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado. As datas já estão confirmadas com os organizadores e qualquer alteração ou mudança imprevista está sob responsabilidade dos municípios.

“Em fevereiro não faltam programações aos paranaenses e aos turistas que desejam conhecer mais dos nossos municípios, seja pelo recorte religioso, gastronômico, cultural ou até mesmo em feiras e exposições de grande porte, responsáveis por movimentar fortemente a economia paranaense”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

CULTURA E GASTRONOMIA– A 58ª edição da Festa da Uva de Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), acontece de 5 a 9 de fevereiro, no Parque Municipal da Uva. A abertura oficial será no dia 5, às 20h, com atrações especiais.

A programação inclui apresentações de artistas como Zé Neto & Cristiano, Luan Pereira, Turma do Pagode e outros. O evento também celebra os 135 anos do município, com exaltação de danças típicas, cultura local e gastronomia italiana, destacando pratos como risoto, polenta, macarrão e o vinho.

RELIGIOSIDADE– A 6ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, em Apucarana, no Vale do Ivaí, será em 9 de fevereiro, às 9h, no Ginásio Lagoão, celebrando os 60 anos da Diocese. O encontro deve promover missas, romarias e demais celebrações ligadas à fé do município.

FEIRAS E EXPOSIÇÕES– Entre 6 e 9 de fevereiro, Douradina, na região Noroeste, recebe a 1ª Expo Douradina e a 36ª Fepeina, com atrações para toda a família.

Já em Cascavel, no Oeste, acontece de 10 a 14 de fevereiro o 35º Show Rural Coopavel, um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina, que apresenta inovações tecnológicas e práticas sustentáveis. Ainda na região, Ouro Verde do Oeste promove a 39ª Festa do Peão Boiadeiro, que, de 28 de fevereiro a 3 de março, exaltando a cultura típica local.

NEGÓCIOS– A Movelpar Home Show 2025, um dos maiores eventos do setor moveleiro do Brasil, será entre 4 e 6 de fevereiro, no Expoara – Centro de Eventos, em Arapongas, Norte paranaense. A feira reúne mais de 160 expositores e deve atrair milhares de lojistas, arquitetos, designers e visitantes em geral.

Enquanto o primeiro Café de Negócios da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) deste ano está marcado para 11 de fevereiro, às 8h, na sede do Sebrae Curitiba. O evento contará com a presença de especialistas para discutir soluções e o fortalecimento do setor no Estado.

CARNAVAL– O Carnaval de Antonina, no Litoral, é conhecido por ser um dos mais tradicionais do Estado. O evento será entre 28 de fevereiro e 4 de março, com desfiles de blocos folclóricos e carnavalescos que animam as ruas históricas da cidade.

Também já estão em andamento as atrações do pré-carnaval de Curitiba, com uma programação variada. De tradicionais blocos de rua a eventos temáticos, as opções garantem diversão para moradores e turistas. Os desfiles acontecem semanalmente, de quinta a domingo, com atrações percorrendo as principais ruas e avenidas da Capital.

Entre os destaques estão os tradicionais Bloco Garibaldis e Sacis e o Bloco Caiu no Cavalo Babão, que já conquistaram espaço no coração dos curitibanos.

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná segue com apresentações gratuitas ao ar livre até 22 de fevereiro. As programações movimentam os balneários do Litoral e os municípios com praias de água doce, na região Noroeste.

Em fevereiro, Matinhos recebe os shows inesquecíveis de grande nomes da atualidade, como Luan Santana (dia 1º), João Bosco e Vinícius (dia 7), Zezé Di Camargo e Luciano (8), Michel Teló (9), Clayton e Romário (14), Eduardo Costa (15), Fernando e Sorocaba (21) e Titãs (22).

Na mesma linha, Pontal do Paraná terá as apresentações de João Neto e Frederico (1º), Felipe Araújo (7), Cezar e Paulinho (8), Thiago Carvalho (08), Eduardo Costa (14), Rio Negro e Solimões (15), George Henrique e Rodrigo (21) e Rick e Renner (22) .

Nos municípios banhados por água doce da região Noroeste do Estado, Porto Rico recebe show do Thiago Gugelmim Blues Band (1º). Enquanto Porto São José tem apresentação de Roda de Samba Silvia Borba (1º).

A programação completa do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao . Ao todo, serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.

Confira o calendário do Turismo do Estado para o mês de fevereiro:

Dia 01 – Luan Santana, em Matinhos

Dia 01 – João Neto e Frederico, em Pontal do Paraná

Dia 01 – Roda de Samba Silvia Borba, em Porto São José

Dia 01 – Thiago Gugelmim Blues Band, em Porto Rico

Dia 04 a 06 – Movelpar Home Show, em Arapongas

Dia 05 a 09 – 58ª Festa da Uva em Colombo

Dia 06 – 1° Expo Douradina e 36° Fepeina, em Douradina.

Dia 07 – João Bosco e Vinícius, em Matinhos

Dia 07 – Felipe Araújo, em Pontal do Paraná

Dia 08 – Zezé Di Camargo e Luciano, em Matinhos

Dia 08 – Cezar e Paulinho, em Pontal do Paraná

Dia 08 – Thiago Carvalho, em Pontal do Paraná

Dia 09 – 6° Romaria Diocesana, em Apucarana

Dia 09 – Michel Teló, em Matinhos

Dia 10 a 14 – 35º Show Rural Copavel, em Cascavel

Dia 11 – Abrasel Café de Negócios, em Curitiba

Dia 14 – Cleyton e Romário, em Matinhos

Dia 14 – Eduardo Costa, em Pontal do Paraná

Dia 15 – Rio Negro e Solimões, em Pontal do Paraná

Dia 15 – Eduardo Costa, em Matinhos

Dia 21 – Fernando e Sorocaba, em Matinhos

Dia 21 – George Henrique e Rodrigo, em Pontal do Paraná

Dia 22 – Titãs, em Matinhos

Dia 22 – Rick e Renner, em Pontal do Paraná

Dia 28 de fevereiro a 03 de março – 39° Festa do Peão Boiadeiro - Expo Ouro, em Ouro Verde do Oeste

Dia 28 de fevereiro a 04 de março – Carnaval de Antonina

Dia 28 de fevereiro a 04 de março – Pré-Carnaval de Curitiba