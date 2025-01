Estado produz materiais impressos para divulgar atrativos do Paraná na Europa

Além participar pela primeira vez com um estande na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha – um dos maiores eventos de turismo do mundo – o Governo do Paraná está distribuindo materiais gráficos voltados aos públicos geral e especializado (operadoras e agências de viagens) para aumentar o conhecimento dos europeus acerca dos atrativos do Estado.

De acordo com o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, a divulgação dos novos materiais faz parte das estratégias de promoção da pasta. “Um dos nossos focos para este ano é a promoção internacional, priorizando as grandes feiras, eventos e convenções do setor, responsáveis por comercializar o destino Paraná em todo o mundo”, disse.

O Estado recebeu em 2024 mais de 894 mil turistas estrangeiros , sendo o terceiro maior portão de entrada deste público no Brasil. “Por isso, queremos captar cada vez mais visitantes e agências de viagens, por meio de diversas estratégias, como, a distribuição de materiais promocionais no Exterior”, explicou o secretário.

Uma revista foi produzida pela equipe do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado – e da Secretaria do Turismo (Setu-PR) em parceria com a Panrotas, empresa especializada no segmento, com textos traduzidos para o espanhol.

“A publicação mostra que o Estado tem atrações de costa a costa, com destaque para Foz do Iguaçu e as Cataratas, a capital Curitiba e o Litoral, com as possibilidades de roteiros pela Mata Atlântica, já que o turista europeu se interessa muito por destinos de natureza”, explicou o diretor de Promoção Comercial do Viaje Paraná, Eduardo Aguiar.

“A Fitur recebe profissionais do setor de turismo com alto poder de decisão. Esse material é essencial para que o Paraná seja lembrado e colocado na prateleira de quem oferece os destinos para os turistas, no caso as agências de viagens europeias”, comentou o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Além da revista, folders em espanhol, de leitura mais rápida, também estão sendo distribuídos. “A Espanha foi o 5º maior emissor de turistas estrangeiros para o Paraná em 2024, e esperamos que com o incremento na promoção e na divulgação, além da aproximação com o trade local, esse volume possa crescer ainda mais, também de outros países europeus”, completou Aguiar.

Além dos institucionais do Estado, expositores que estão no estande do Paraná também distribuem materiais divulgando destinos, roteiros e produtos turísticos. Caso dos municípios de Curitiba e Foz do Iguaçu.

O município de Itaipulândia pela primeira vez está participando de uma feira turística internacional, por meio da Associação do Santuário Nossa Senhora Aparecida, e também levou a Madri um suplemento trilíngue.

ROTEIROS– A Schultz Turismo, operadora de Curitiba, também está distribuindo uma revista divulgando seu roteiro rodoviário pelo Paraná, com opções de Curitiba a Foz e no sentido inverso.

“Muitas agências da Europa não conhecem nada do Paraná além de Foz do Iguaçu. Estamos distribuindo não apenas no estande do Viaje como indo nos estandes de cada agência e operadora, entregando a revista e a possibilidade de roteiros nos Campos Gerais e no Litoral, como em Vila Velha e o trem da Mata Atlântica”, comentou Aroldo Schultz, diretor da empresa.

ABREU VIAGENS– Durante a Fitur, a Abreu Viagens, uma das maiores operadoras da Europa, lançou seu Caderno de Destinos Brasileiros 2025. E, pela primeira vez, Foz do Iguaçu aparece com destaque dentre os roteiros oferecidos pela empresa.

“Pretendemos trabalhar mais com o Destino Iguaçu, e buscamos uma parceria com o Viaje Paraná e a cidade de Foz do Iguaçu para ajudar na promoção junto ao público espanhol”, comentou o gerente de Mercado da empresa, Mário Silva.

FITUR– A Feira Internacional de Turismo de Madri segue até domingo. O evento acontece na Instituição de Feiras de Madrid (Ifema), com mais de 69.000 metros quadrados para exposição. O evento é conhecido por seu amplo ambiente de aprendizado, propício para que os participantes conheçam novos fornecedores e clientes, fortalecendo relações comerciais e multiplicando as oportunidades de negócios.

Em novembro do ano passado, foi anunciado que o Brasil seria o país homenageado na 45ª edição da Feira Internacional de Turismo em 2025. O reconhecimento marca o bom momento vivido pelo setor turístico brasileiro e reforça sua posição no cenário global, que tem o Paraná como um dos expoentes tanto em crescimento de oferta turística quanto de chegada de viajantes internacionais.