Governo convoca candidatos para matrícula no Curso de Formação de Aluno-Soldado do Corpo de Bombeiros

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMAC), publicou o Edital nº 068/2025 , que convoca os aprovados no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Aluno-Soldado Combatente.

Os candidatos convocados deverão comparecer entre os dias 28 de janeiro e 6 de fevereiro de 2025, das 7h às 13h, à Diretoria de Ensino do CBMAC, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira (Cieps), situado na Via Verde, BR-364, km 2, Jardim Europa, em Rio Branco.

Os aprovados deverão apresentar documentação pessoal (RG, CPF, título de eleitor e diploma de ensino superior, entre outros) e comprovar idoneidade moral por meio de certidões negativas de antecedentes criminais. Além disso, é obrigatório estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens) e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O curso de formação será coordenado pela Diretoria de Ensino do CBMAC e terá duração mínima de 1.600 horas-aula, exigindo dedicação exclusiva e frequência integral. As atividades poderão ser realizadas em horários diurnos e noturnos, incluindo fins de semana e feriados. A nota mínima para aprovação em cada disciplina será 7,0, e os candidatos matriculados farão jus à remuneração prevista no plano de cargos e carreiras militares. A aula inaugural será realizada no dia 19 de fevereiro, às 8h, no Cieps.

Os convocados que não realizarem a matrícula no prazo estabelecido ou que não cumprirem os requisitos serão desclassificados, e a vaga será destinada aos próximos candidatos na lista de classificação.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3227-1026 ou pelo e-mail [email protected] .

