Estado divulga ganhadores dos prêmios anual de R$ 70 mil e mensais de até R$ 20 mil do Nota Premiada Acreana

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), realizou, nesta quarta-feira, 22, a divulgação dos ganhadores dos prêmios anual de R$ 70 mil e mensais de R$ 5 mil, 10 mil e 20 mil, do programa Nota Premiada Acreana.

A apuração e auditoria ocorreram mais cedo na sede da Receita Estadual, na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em Rio Branco, e a divulgação foi feita, no início desta tarde, em transmissão ao vivo pela TV Tribuna e reproduzida pelas redes sociais do governo e da Sefaz.

Os vencedores dos prêmios anual e mensais foram contemplados mediante bilhetes gerados automaticamente no sistema, referente às notas fiscais emitidas em compras realizadas, respectivamente, em 2024 e no mês de dezembro.

No primeiro sorteio do ano foram distribuídos 20 prêmios, sendo 15 mensais e 5 anuais, nas cinco regionais do estado: Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá-Envira, Purus e Juruá. Também foram premiadas as entidades sociais indicadas pelos sorteados.

Cada instituição recebe novo prêmio com valor equivalente a 50% do prêmio a ser recebido por quem a indicou. Se o cidadão ganhou R$ 20 mil, por exemplo, a entidade ganhará um prêmio de R$ 10 mil, que deve ser utilizado como fonte de recursos para manter e incrementar suas ações assistenciais.

A previsão é que o próximo sorteio ocorra na segunda quinzena do mês de fevereiro.

“Ao realizar uma compra, é direito do cidadão pedir o CPF no documento fiscal, na nota. Com isso, ele colabora para que o Estado invista na oferta de serviços públicos”, disse a auditora fiscal da Receita Estadual, Rozani Esteves, uma das coordenadoras do programa.

Como participar

Para concorrer aos prêmios, basta estar cadastrado no site notapremiadaacreana.ac.gov.br e pedir CPF na nota no momento da compra.

O Nota Premiada Acreana é um programa de cidadania fiscal que, além de estimular a regularização cadastral de empresas, combate a sonegação de tributos e favorece a concorrência empresarial mais leal, além de incentivar atividades desenvolvidas por entidades sociais.

A intenção é que o cidadão participe junto com o Estado desta iniciativa, para que todos sejam fiscalizadores daquilo que é bem comum e de interesse de todos.

Os resultados do primeiro sorteio de 2025 podem ser conferidos abaixo e no site notapremiadaacreana.ac.gov.br:

Confira os ganhadores do prêmio anual por regional:

