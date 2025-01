Na Espanha, Estado intensifica promoção do turismo paranaense ao público europeu

O Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – e da Secretaria do Turismo (Setu-PR), começou nesta quarta-feira (22) a promover seus destinos turísticos entre os europeus, por meio de um estande na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha. O Estado leva materiais de divulgação, experiências e os destinos paranaenses, além de participar de uma série de rodadas de negócios, com foco na apresentação ao trade e mercado europeu.

A feira é uma das maiores e mais importantes do segmento, considerada como o principal evento comercial para mercados receptivos e emissores. Até domingo (26), a expectativa é que mais de 250 mil pessoas passem pela Fitur, dentre agentes de viagem, operadoras, grupos hoteleiros, companhias aéreas e profissionais do trade (quarta a sexta) e público geral (sábado e domingo).

“Enquanto Estado, temos sempre que estar inseridos nas maiores feiras e eventos do setor, apresentando nossos potenciais à diferentes públicos”, disse o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

Segundo ele, o Paraná conta com muitos roteiros e destinos que se encaixam nos roteiros de viagens favoritas do europeus, por isso a Fitur é uma boa oportunidade de atrair mais agências e operadoras ao Estado. “Quando apresentamos o Paraná como um destino ideal a diferentes públicos, conseguimos também ampliar o número de estrangeiros que chegam ao Estado, movimentando a nossa economia”, acrescentou.

ESTANDE– É a primeira vez que o Paraná tem um estande na Fitur e levou ao espaço outras empresas, destinos e órgãos que trabalham para promover o turismo paranaense. Também estão no estande o Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, a Companhia de Atendimento ao Turista da Polícia Militar, além de outros oito expositores: Família Madalosso, B2B Hoteis, Schultz Operadora, MMC Operadora, Santuário de Itaipulândia, Hotel Nacional Inn Curitiba, Personal Tour e Expedição Peabiru.

No local também acontecem ativações e experiências, como as sessões de degustação de pratos típicos do Paraná, elaborados pelo chef Rui Morschel – que trabalha com itens e produtos tipicamente paranaenses em seu repertório. No primeiro dia do evento o estande também recebeu visitas como as do ministro do Turismo, Celso Sabino; do presidente da Embratur, Marcelo Freixo; e do embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro.

CONTATOS– Além do estande, o Viaje Paraná iniciou uma robusta agenda de reuniões e contatos com importantes empresas europeias. Nesta quarta-feira (22), os encontros foram com diretores da Abreu – agência portuguesa com 185 anos de mercado; Latam Espanha; Gol e TAP Espanha. Nesta quinta-feira (23), será a vez da Iberia; Associação Internacional para a Cooperação e Desenvolvimento Turísticos (Asicotur); e com a Confederação Espanhola de Agências de Viagens (CEAV).

Além disso, os órgãos do turismo estadual participaram do lançamento do "Guia de Oportunidades de Investimento em Infraestruturas Turísticas no Brasil", da Embaixada do Brasil em Madri. Na sexta-feira (22) devem ocorrer reuniões com a CN Travel e o Grupo Viajes El Corte Inglés (maior conglomerado da Espanha).

A estratégia para aumentar a chegada de turistas estrangeiros contempla ações durante todo o ano, explica a gerente de Eventos do Viaje, Patrícia Gusso, “O Paraná vai participar de pelo menos mais seis eventos internacionais este ano, em Portugal, Espanha, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, Chile e Peru. Além de outros do calendário da Embratur”, afirmou.

EM BUSCA DOS EUROPEUS– Dentre os 20 países principais emissores de turistas para o Paraná, oito são da Europa (Espanha, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda, Suíça e Polônia).

Segundo o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, individualmente os números de cada país podem não parecer tão expressivos. “Porém, ao somarmos como um todo, a Europa ultrapassa os Estados Unidos e fica em terceiro no ranking, atrás apenas do Paraguai e da Argentina. Isso mostra que ações pontuais com operadoras de países-chave podem incrementar bastante esse fluxo de europeus. Por isso a adoção de ações promocionais, a participação de feiras e eventos e a aproximação com operadoras do continente são fundamentais”, comentou.

Boa parte das equipes das operadoras europeias conhece pouco sobre os destinos brasileiros, o que configura o evento como uma grande vitrine do setor estadual no estrangeiro.

“Nossa expectativa com a participação nas feiras internacionais é abrir novas possibilidades de aumentar o fluxo turístico para o Estado. Em 2025 o Viaje Paraná está investindo pesado na captação de convenções de operadoras nacionais, e queremos fechar também negócios com o trade europeu para que o número de visitantes estrangeiros siga crescendo”, explicou Irapuan Cortes.

FITUR– A Feira Internacional de Turismo de Madri segue até domingo. O evento acontece na Instituição de Feiras de Madrid (Ifema), com mais de 69.000 metros quadrados para exposição. O evento é conhecido por seu amplo ambiente de aprendizado, propício para que os participantes conheçam novos fornecedores e clientes, fortalecendo relações comerciais e multiplicando as oportunidades de negócios.

Em novembro do ano passado, foi anunciado que o Brasil seria o país homenageado na 45ª edição da Feira Internacional de Turismo em 2025. O reconhecimento marca o bom momento vivido pelo setor turístico brasileiro e reforça sua posição no cenário global, que tem o Paraná como um dos expoentes tanto em crescimento de oferta turística quanto de chegada de viajantes internacionais.