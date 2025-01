Governo do Estado divulga resultado preliminar da avaliação de títulos de concurso para analista governamental e previdenciário

O Governo do Piauí, por meio das Secretarias da Administração (Sead), Planejamento (Seplan) e Fundação Piauí Previdência (Piauiprev), divulgou, nessa segunda-feira (20), no Diário Oficial do Estado, o resultado preliminar da avaliação dos títulos, para todos os cargos/especialidades, dos candidatos habilitados nas provas objetivas e discursivas do concurso público realizado para os cargos de analista governamental e previdenciário.

Os candidatos têm até dois dias úteis para a interposição de recursos que devem ser feitos exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas ( www.concursosfcc.com.br ), banca organizadora do concurso. O resultado definitivo e a convocação para o curso de formação, de caráter eliminatório, serão divulgados no dia 6 de fevereiro.

No total, o concurso oferta 110 vagas, sendo 20 delas para o cargo de analista previdenciário no PiauíPrev. Além de outras 90 vagas para analista governamental, sendo 45 para a Seplan e 45 para a Sead. A remuneração inicial é de R$ 11.549,35.

“Estamos concluindo mais uma etapa de um concurso muito bem planejado e organizado. O resultado final irá garantir profissionais que certamente serão uma importante contribuição ao Estado”, destacou o secretário da Sead, Samuel Nascimento.

O resultado pode ser conferido tanto no site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora responsável pelo concurso através deste link , quanto no Diário Oficial do Estado, clicando aqui.