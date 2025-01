Acre atrai interesse de grupo empresarial mineiro com incentivos fiscais e estrutura logística do Estado

Representantes de um grupo investidor brasileiro visitam o Acre esta semana com o objetivo de realizar a análise de viabilidade e escolher o espaço para a implantação de uma nova indústria no estado. O roteiro começou na Zona de Processamento de Exportação, no município de Senador Guiomard, onde os visitantes foram recepcionados pela titular da Agência de Negócios do Estado, Waleska Bezerra, e por diretores da Associação da Zona de Processamento de Exportação (AZPE).

“Enquanto Agência de Negócios, estamos à disposição para oferecer suporte e auxiliar na dinamização dos trâmites necessários, para que a iniciativa de trazer esse novo empreendimento tenha êxito e tudo aconteça da melhor forma”, afirmou Waleska.

Os CEOs do grupo investidor conheceram os espaços disponíveis e foram informados sobre as políticas de incentivos do Estado. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac.

Do município nos arredores de Rio Branco, o grupo seguiu para o Polo Logístico e o Parque Industrial, no Segundo Distrito da capital. A cessão de uso do espaço por um período de vinte anos, renováveis por mais dez, e os incentivos fiscais são alguns dos atrativos para quem deseja investir na implantação de uma indústria no Acre.

O diretor de assuntos aduaneiros da ZPE, Marcos Moraes, enfatizou o esforço do Estado em apoiar iniciativas que gerem emprego e renda. “Temos recebido empresários de várias partes do país, sempre mostrando o que o Acre tem a oferecer em termos de incentivos, agora também com a abertura do Porto de Chancay, que abre novas oportunidades para as exportações”, conta Moraes.

Em visita ao Parque Industrial de Rio Branco, CEOs e gestores do Estado dialogaram sobre os trâmites para viabilizar a instalação da indústria no Acre. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Com mais de 20 anos de atuação no Brasil, o grupo mineiro reúne empresas especializadas em soluções técnicas para as áreas de saneamento ambiental, nutrição animal e nutrição vegetal. A concretização do projeto representa a possibilidade de geração de mais empregos e desenvolvimento da economia local.

“Ficamos muito felizes com a visita. Existem áreas muito boas e mantemos total intenção de seguir com o projeto”, avaliou Hamilton Fortunato, Chefe Executivo do grupo empresarial mineiro.

Com foco no mercado interno, a empresa também considera a possibilidade de ampliar sua atuação no comércio exterior. Nesta terça e quarta (21 e 22), a agenda continua em países vizinhos, com visitas às cidades de Cobija e Porto Maldonado.

