Com foco na hotelaria, programa do Estado prepara jovens para o mercado do turismo

Em Foz do Iguaçu, alunos da rede estadual participantes do programa “Cota de Aprendizagem e Curso Técnico de Meios de Hospedagem” estão preparados para trabalhar na rede hoteleira do município. Criado em 2023 pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado do Turismo (Setu-PR) e da Educação (Seed-PR), o projeto prevê inserir novos profissionais no mercado de trabalho ao longo de 2025. Há três turmas em andamento, com 189 alunos aptos para ingressar no mercado ao longo deste ano. O programa oferece o Curso Técnico de Hospedagem para alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, no contraturno escolar.

Além das aulas teóricas, os jovens aprendem na prática as funções ligadas ao ramo e ainda podem ser remunerados. Para este ano, a proposta é que os estudantes sejam contratados como aprendizes nos estabelecimentos de hospedagens, aprimorando seus conhecimentos práticos e suprindo uma mão de obra cada vez mais necessária no Estado.

“O Paraná é um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e internacionais, por isso precisamos de mão de obra qualificada”, afirmou Marcio Nunes, secretário de Estado do Turismo. “Foz do Iguaçu é nosso principal destino, com uma rede hoteleira importante. O Governo do Estado trabalha para que tenhamos bons receptivos e gente bem treinada para atender nossos visitantes. Além disso, possibilitando a capacitação desses jovens, criamos oportunidades para o primeiro emprego e geração de renda na vida de muitas famílias”.

Roni Miranda, secretário estadual da Educação, afirma que a integração entre teoria e prática transforma o aprendizado, preparando os alunos de forma mais eficaz para as demandas do mundo do trabalho.

“A oferta de cursos técnicos voltados ao mercado hoteleiro para os alunos da rede estadual de Foz do Iguaçu é uma iniciativa estratégica, que não apenas qualifica nossos jovens para oportunidades promissoras, mas também fortalece a economia local, atendendo às demandas deste, que é um setor essencial para a região”, ressaltou.

ENCONTROS– Para incentivar a adesão do empresariado, a Secretaria de Estado do Turismo, o Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado – e o Visit Iguassu têm organizado reuniões e encontros com o trade do turismo, hoteleiros e representantes do setor.

O objetivo é impulsionar a implementação do programa “Cota Aprendizagem e Curso Técnico de Meios de Hospedagem” em mais locais, fortalecendo a força de trabalho qualificada na região de Foz do Iguaçu – cidade-piloto do programa.

O curso tem duração de três anos, com participação dependente da adesão do aluno. Outras instituições também oferecem capacitação, mas com foco na parte administrativa e em áreas específicas, não abrangendo de maneira ampla o segmento da hotelaria.

Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, destacou que o Governo do Estado oferece cursos gratuitos para qualificação e requalificação da força de trabalho no setor de turismo, que se prepara para uma demanda cada vez maior. “Nosso foco é fortalecer essa iniciativa, ampliando as frentes de atuação. Preparamos os jovens para atuarem nos segmentos do turismo, ao mesmo tempo que o empresariado pode contratar um aprendiz de qualidade”, disse.

Segundo ele, o meio hoteleiro precisa aderir ao projeto para despertar o interesse dentro do ambiente escolar. “O programa é vantajoso para todas as partes: o empresário tem um bom serviço para oferecer, o jovem tem a possibilidade de ter um emprego em uma área promissora e o Estado promove a economia com a geração de emprego e renda. A partir dos 18 anos, o aluno pode ser contratado com carteira de trabalho assinada, mesmo que ainda não tenha concluído o curso”, explicou.

HISTÓRICO– Em 2023, o programa começou no Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade, localizado no bairro Morumbi, e no ano seguinte foi implementado no Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva, no Porto Meira, as duas regiões mais populosas da cidade. Os jovens podem ser contratados a qualquer momento ao longo do ano. Muitos deles estão na faixa etária de 17 e 18 anos, o que se alinha com a legislação que exige a cota de aprendizes nas empresas.

O presidente do Visit Iguassu, Jaime Mendes, enfatizou o papel crucial das empresas para o sucesso do programa. “Essa modalidade de contratação de Jovem Aprendiz, que já atende à cota de 5%, simplifica o processo para os departamentos de recursos humanos e oferece aos jovens uma oportunidade única de inserção no mercado de trabalho”, disse.

“Com isso, além de formarmos profissionais, podemos desenvolver talentos que terão a chance de crescer nas empresas locais”, pontuou. “Precisamos que o setor privado abrace esse projeto para motivar os estudantes e mostrar que há um futuro promissor para eles no setor turístico”.