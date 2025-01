Paraná + Viagem leva 110 pessoas a passeio gratuito às praias de água doce do Noroeste

A primeira viagem de 2025 do Programa Paraná + Viagem levou 110 pessoas de Floraí à praia de água doce de Porto Rico, no Noroeste do Estado. Por meio do programa, o passeio foi gratuito e destinado a pessoas idosas, proporcionado momentos inesquecíveis aos que, muitas vezes, não têm condições de arcar com os custos. Criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu), o Paraná + Viagem tem foco em turismo com inclusão social, beneficiando, além de idosos, também estudantes, grupos de apoio social entre outros públicos.

Porto Rico, conhecido por suas praias de água doce em meio a um lindo cenário, fica localizado às margens dos rios Paraná e Paranapanema. A viagem foi dia 15 de janeiro e ofereceu momentos de descanso, integração e diversão aos participantes, que visitaram um parque aquático, as prainhas, utilizaram serviços locais e conheceram demais atrativos da região, movimentando o comércio e os serviços ligados ao setor.

O secretário estadual do Turismo, Marcio Nunes, reforça que o programa fortalece o turismo no Estado, gerando oportunidades, melhor qualidade de vida e movimentando a economia local. ”Essas viagens oportunizam aos paranaenses conhecerem mais das riquezas do próprio Estado, promovendo o senso de pertencimento, especialmente os que residem em municípios que não contam com tantos atrativos locais", destacou.

“Para este ano, o nosso foco é expandir ainda mais o alcance dessa iniciativa, reforçando o compromisso em utilizar o turismo como uma ferramenta de integração social e crescimento econômico. Vamos seguir apostando em iniciativas que aproximem o turismo das pessoas, fortalecendo essa identidade regional tão importante ao Estado e projetando o Paraná como um destino acolhedor, diverso e acessível para todos”, completou.

OPORTUNIDADE– Pelo programa Paraná + Viagem, as prefeituras participantes devem desenvolver um Plano de Trabalho e, após a aprovação, recebem recursos do Tesouro para promoverem viagens dentro do Estado. Os passeios têm como foco a inclusão social, qualidade de vida dos viajantes e democratização do acesso ao lazer, além do fortalecimento do turismo paranaense. Os recursos podem ser usados para despesas como alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.

Edna Contin, prefeita de Floraí, destacou a oportunidade de participar do Paraná + Viagem. “É muito importante o foco deste programa que oportuniza à nossa população conhecer grandes destinos turísticos, como as praias de água doce em Porto Rico, na região Noroeste. O Paraná + Viagem faz toda a diferença em nosso município”, disse.

OUTRAS VIAGENS– No ano passado, Floraí já havia participado de outras viagens para atrativos paranaenses. Uma delas foi com destino a Foz do Iguaçu, na região Oeste, onde o grupo teve a oportunidade de conhecer de perto as Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas do Mundo e eleita em 2024 como o principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor.

João Antônio Martins, secretário de Assistência Social do município, comenta que participar do programa é marcante. Segundo ele, no caso da viagem à Foz do Iguaçu, o passeio foi conduzido por sentimentos variados, pois aquela foi a primeira vez que os participantes visitaram a terra das Cataratas.

“No ano passado conseguimos levar a nossa melhor idade a Foz do Iguaçu, realizando um sonho de muitas pessoas daquele grupo. Durante a visita, percebemos a relevância social dessa iniciativa, porque víamos no semblante deles a felicidade e a emoção ao visitar lugares como a Itaipu Binacional, as Cataratas, o Parque das Aves e outros atrativos. Fica o nosso reconhecimento e agradecimento ao Governo do Estado”, comentou.

PRÓXIMAS– Para o primeiro mês do ano, outra viagem pelo programa já está marcada. No dia 28 de janeiro será a vez de 92 idosos de Boa Esperança (Oeste) conhecerem os atrativos do Litoral paranaense. O grupo vai visitar o município de Guaratuba, um dos principais destinos turísticos do Estado, com retorno programado para o dia 31.

HISTÓRICO– Com investimento aproximado de R$ 1,9 milhão, em 2024 o programa se destacou como uma iniciativa inovadora, com foco na impulsão do turismo interno e inclusivo. No ano passado, mais de 1,8 mil pessoas , de 27 municípios, foram beneficiadas pelo programa e tiveram a oportunidade de viajar gratuitamente.

VIAJA + 60– Alguns passeios realizados fazem parte do projeto Viaja + 60, um braço do programa Paraná + Viagem, focado exclusivamente no público idoso. Viabilizado por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), este projeto promove o turismo rodoviário acessível e enriquecedor para a população com mais de 60 anos, incentivando também o bem-estar, inclusão social e o desenvolvimento econômico das regiões paranaenses. Devem acontecer outras viagens com o projeto da Semipi ao longo de 2025.