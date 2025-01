FIESP renova mandato de Regis Arslanian no COSCEX

O mandato do embaixador e sócio do escritório Licks Attorneys, Regis Arslanian, como conselheiro do Conselho Superior de Comércio Exterior (COSCEX), foi renovado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) este ano. Arslanian ocupa a cadeira desde 2023, quando foi designado ao cargo pelo presidente da entidade, Josué Gomes. Com a renovação, o Conselheiro do COSCEX, que foi embaixador no Mercosul e chefe negociador do Brasil para acordos comerciais, reafirma seu compromisso em contribuir para o fortalecimento das políticas de comércio exterior do país e para o desenvolvimento das relações internacionais do setor produtivo brasileiro.

“O comércio internacional está em constante transformação, e o Brasil precisa estar atento não apenas às oportunidades imediatas, mas também às mudanças de longo prazo. Discutir e implementar estratégias que tornem nossa indústria mais competitiva é fundamental para garantir que o país se mantenha relevante no cenário global”, ressalta.

O COSCEX desempenha um papel essencial na promoção de estudos e estratégias voltadas a políticas de comércio exterior e para as negociações comerciais internacionais. O conselho também analisa os impactos das iniciativas promovidas pela Fiesp, buscando identificar desafios e oportunidades para os setores industriais em um cenário internacional em constante evolução.

O conselho se dedica ainda a estreitar o diálogo entre a classe empresarial e a sociedade civil, buscando ampliar a compreensão sobre os impactos das políticas de comércio exterior na economia brasileira. Além disso, é responsável por promover debates e estudos, propor estratégias nas áreas políticas de comércio exterior e de negociações comerciais, analisar a repercussão das atitudes e posições da Fiesp, e estabelecer interlocução com órgãos governamentais e com diversos segmentos da classe empresarial e da sociedade.

Com a continuidade da participação de Regis Arslanian, a expectativa é que o COSCEX contribua para o aprimoramento dessas relações, e que reforce a voz da indústria brasileira nas discussões internacionais.

“A Fiesp tem um papel histórico em influenciar positivamente as políticas de comércio exterior do Brasil, e o COSCEX tem sido um espaço importante para refletir sobre as melhores estratégias que permitam ao país se inserir de forma mais competitiva no mercado global. Estou honrado em continuar contribuindo para esse debate”, finaliza o embaixador.