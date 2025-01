Estado realiza sorteio turbo do Nota Premiada Acreana com prêmio anual de R$ 70 mil nesta quarta

Cadastrados no programa do governo do Estado Nota Premiada Acreana participam nesta quarta-feira, 22, do sorteio turbo (anual e mensal), podendo levar uma nota para casa, com prêmios de até R$ 70 mil.

A ocasião também contará com a realização dos sorteios mensais habituais, referente às notas emitidas em dezembro, nos valores de R$ 5 mil, 10 mil e 20 mil, totalizando um total de quase R$ 250 mil distribuídos em todo o estado. O sorteio será transmitido ao vivo pela TV Tribuna (Programa Alerta Agora, canal 9.1), a partir das 13h15, e reproduzido pelas redes sociais do governo do Estado no Instagram.

Imagem: divulgação (Sefaz)

Consolidando-se como o maior programa de educação fiscal do Acre, o novo sorteio será o mais atrativo até aqui, uma vez que será realizado o primeiro sorteio anual, de R$ 70 mil, referente às notas emitidas ano passado.

“Queremos chamar mais cidadãos a participarem do programa e, sobretudo, entender a importância do ato de solicitar o documento fiscal em suas compras, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento do estado, além do combate à concorrência desleal e a promoção do ambiente de negócios”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

O programa também premia entidades sociais indicadas pelos ganhadores e devidamente cadastradas no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, além do rateio mensal. Pelo sorteio, elas ganham o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado que a tiver indicado. Se o cidadão ganhar R$ 20 mil, por exemplo, e entidade ganhará um prêmio de R$ 10 mil, que deve ser utilizado como fonte de recursos para manter e incrementar suas ações assistenciais.

Os ganhadores receberão mensagem pelo e-mail cadastrado no site do programa, bem como ligação telefônica para procedimentos de retirada do prêmio.

Como participar

Para participar dos sorteios, basta se cadastrar uma única vez no site do Nota Premiada Acreana, escolher uma entidade social para apoiar e pedir a inclusão do CPF nas notas fiscais ao realizar suas compras.

Os pontos e bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente, não sendo necessário cadastrar os documentos fiscais.

Mais informações, acesse notapremiadaacreana.ac.gov.br .

