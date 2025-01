Amanrasa debate mobilidade e qualidade de vida com autoridades de Búzios

Nesta semana, a Associação de Moradores de Manguinhos e Rasa (Amanrasa) reuniu-se com o presidente da Câmara de Vereadores, Victor Santos, e o secretário de Turismo, Thomas Weber, para discutir temas fundamentais relacionados à mobilidade urbana, turismo sustentável e preservação ambiental em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O ponto central das discussões foi a necessidade de criar mecanismos para limitar o número de turistas à capacidade da cidade. Todos os presentes concordaram que o excesso de visitantes impacta negativamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos próprios turistas.

Entre as medidas abordadas, destacou-se o apoio do presidente da Câmara à implantação da Taxa de Preservação Ambiental (TPA). Thomas Weber reforçou a importância de estudos detalhados para entender o perfil dos visitantes e os impactos econômicos dessa medida.

Outro tema relevante foi o início das obras de saneamento e drenagem no bairro Cem Braças, previstas para começar, por questão de mobilidade, após o Carnaval, e com conclusão programada para setembro. O projeto, realizado pela Prefeitura em parceria com a concessionária Prolagos, é visto pela Amanrasa como uma prioridade não apenas para aquela comunidade, mas para todo o município. "A resolução dos problemas de saneamento do bairro, além de trazer qualidade de vida e saúde aos moradores locais, também diminuirá em grande parte o extravasamento de esgoto nas praias de Manguinhos e Rasa. Por meio de sua comissão de Saneamento, a associação irá acompanhar de perto essa pauta.", comentou Kiki Lessa, presidente da Amanrasa.

“Essas discussões reforçam a necessidade de unir esforços entre a sociedade civil e o poder público para garantir um desenvolvimento sustentável em Búzios, ” destacou Kiki. Ela também enfatizou a importância de fomentar um turismo de baixo impacto, "capaz de distribuir os visitantes ao longo do ano e reduzir a pressão sobre os serviços e a infraestrutura da cidade".