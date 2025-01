Shows no Litoral, Oficina de Música e fé no Interior: janeiro reúne muitos eventos no Paraná

O primeiro mês do ano é marcado por uma agenda diversificada de eventos culturais, gastronômicos e religiosos em várias regiões do Estado. E os últimos 15 dias do mês não serão diferentes. A programação inclui festivais, celebrações tradicionais e eventos náuticos, além das atrações do Verão Maior Paraná, que buscam impulsionar o turismo e oferecer entretenimento para moradores e veranistas.

Os eventos fazem parte do calendário da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado.

“Para o restante deste mês, não faltam opções aos paranaenses e aos turistas para conhecerem mais de nossos atrativos e municípios. Temos a Oficina de Música de Curitiba, um evento consolidado na cidade e na programação cultural do Estado, que certamente vai atrair muitos visitantes”, disse Márcio Nunes, secretário estadual do Turismo.

"Temos também shows e apresentações imperdíveis do Verão Maior Paraná, o maior verão gratuito do Brasil. Além de outros eventos espalhados pelo Estado, que movimentam o setor do turismo e aquecem a economia das regiões", complementou.

GASTRONOMIA E NÁUTICO – De 17 a 19 de janeiro, Guarapuava será palco do Festival do Churrasco Abraseiros, evento que celebra a gastronomia e a confraternização, reunindo especialistas e amantes da carne. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que trabalha em conjunto com o setor para promover o desenvolvimento do turismo no Paraná e no Brasil.

No segmento do Turismo Náutico, Paranaguá recebe o Lobafest, nos dias 18 e 19, com atrações culturais, gastronômicas e de entretenimento para toda a família. O evento é voltado aos amantes do segmento náutico, proporcionando encontros para os entusiastas da navegação, atividade como rally aquático com Jet-skis, caça ao tesouro, corridas e passeios pelas águas da região.

RELIGIOSO E FEIRA AGRO – A Festa da Padroeira Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava, acontece de 24 de janeiro até o começo do mês seguinte. O evento celebra o dia da santa, padroeira da cidade, celebrado sempre no dia 2 de fevereiro. A programação conta com missas, procissões e apresentações culturais que exaltam a religiosidade local e atraem fiéis de todo o Paraná.

O município de Pérola recebe entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro a Exposição Agroindustrial do município, que destaca as produções agropecuárias e tendências de produção da região. O evento vai contar com leilões, gastronomia e apresentações musicais, que celebram o desenvolvimento regional.

CULTURA– A Capital paranaense será o centro das atenções musicais do Estado com a 42ª Oficina de Música de Curitiba, de 22 de janeiro a 2 de fevereiro. O evento oferece cerca de 230 atrações, sendo 180 gratuitas, e promove a descentralização cultural, com programações espalhadas pela cidade.

A abertura oficial será marcada pela apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba e da Orquestra à Base de Corda, no dia 22 de janeiro, no grande auditório do Teatro Guaíra – importante atrativo cultural e turístico da cidade.

A programação inclui shows de artistas como Diogo Nogueira e Coral Sanepar (23/01), Orquestra à Base de Corda com Gabriel Sater (25/01), Renato Borghetti e Fábrica de Gaiteiros (26/01), além de Banda Lyra e Elba Ramalho (30/01). A programação completa está disponível no site oficial do evento .

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná traz apresentações gratuitas ao ar livre até 22 de fevereiro, com expectativa de atrair mais de 1 milhão de turistas e visitantes. As programações movimentam os balneários do Litoral e os municípios com praias de água doce, na região Noroeste.

Em janeiro, Matinhos recebe os shows inesquecíveis de grande nomes da atualidade, como Gustavo Mioto (dia 17), Guilherme & Santiago (dia 18), Alexandre Pires (24), César Menotti & Fabiano (25), Guilherme & Benuto (26) e Sorriso Maroto (31).

Na mesma linha, Pontal do Paraná recebe Guilherme & Santiago (17), Sambô (18), César Menotti & Fabiano (24), Guilherme & Benuto (25), João Haroldo e Betinho (25) e Bruninho e Davi (31).

Nos municípios banhados por água doce da região Noroeste do Estado, Porto Rico recebe shows Jean e Júlio (dia 17) e André di Barros (18). Enquanto Porto São José tem apresentação de APK (17) e Orquestra Sanfônica (18).

A programação completa do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao . Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.

Confira o calendário do Turismo do Estado para o mês de janeiro:

Dia 17 a 19 – Festival do Churrasco Abraseiros, em Guarapuava

Dia 17 – Gustavo Mioto, em Matinhos

Dia 17 – Guilherme & Santiago, em Pontal do Paraná

Dia 17 – Jean e Júlio, em Porto Rico

Dia 17 – APK, em Porto São José

Dia 18 – André Di Barros, em Porto Rico

Dia 18 – Orquestra Sanfônica, em Porto São José

Dia 18 – Guilherme & Santiago, em Matinhos

Dia 18 – Sambô, em Pontal do Paraná

Dia 18 a 19 – Lobafest, em Paranaguá

Dia 22 de janeiro a 02 de fevereiro - 42ª Oficina de Música, em Curitiba

Dia 24 – Alexandre Pires, em Matinhos

Dia 24 – César Menotti & Fabiano, em Pontal do Paraná

Dia 24 de janeiro a 02 de fevereiro – Festa da Padroeira Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava

Dia 25 – João Haroldo e Betinho, em Pontal do Paraná

Dia 25 – Guilherme & Benuto, em Matinhos

Dia 26 – Guilherme & Benuto, em Pontal do Paraná

Dia 30 de janeiro a 01 de fevereiro – Expopérola, em Pérola

Dia 31 – Bruninho e Davi, em Pontal do Paraná

Dia 31 – Sorriso Maroto, em Matinhos