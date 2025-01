Boletim do Estado aponta crescimento de turistas em atrativos do Paraná

O Paraná encerrou 2024 com resultados positivos no turismo, com crescimento no número de visitações em seus principais pontos turísticos, o que consolida o Estado como um dos principais destinos do Brasil. As informações constam no Boletim de Dados Turísticos , divulgado pela Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) nesta quinta-feira (16). As informações apontam um aumento significativo nas visitações, com destaque para os parques, atrativos culturais e pontos regionais.

São exemplos o Parque Nacional do Iguaçu, que registrou 1.893.116 visitantes em 2024, contra 1.872.915 em 2023. Em Curitiba, um destaque foi o Museu Oscar Niemeyer, com aumento de mais de 41% no número de visitantes. Já o movimento na Ilha do Mel cresceu 18%. Nas Unidades de Conservação, o aumento médio foi de 2,3%.

A publicação compila os principais dados colhidos diretamente com a gerência dos atrativos, secretarias municipais de turismo e informações das Unidades de Conservação (UCs) do Paraná - administradas pelo Instituto Água e Terra (IAT).

“Os atrativos refletem a beleza natural, cultural, a variedade de opções e, principalmente, a infraestrutura turística do Paraná, porque para receber essa grande quantidade de visitantes, os próprios atrativos necessitam de uma estrutura qualificada", afirmou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.

"Enquanto Estado, nosso foco é continuar fomentando o setor, para que a iniciativa privada siga trabalhando e investindo na qualificação de seus receptivos e mão de obra, o que acarreta em uma melhor experiência dos turistas”.

Todos esses dados também estão disponíveis no SITU — Sistema de Inteligência Turística , plataforma que reúne compilados, pesquisas, levantamentos e os principais indicadores do setor estadual.

PERSPECTIVAS – O secretário Márcio Nunes enfatiza que o desempenho das visitações reforça o papel do Estado como referência no turismo nacional, impulsionando a economia e valorizando as riquezas paranaenses.

"Outro indicador positivo é que o turismo do Paraná registrou um aumento nas atividades e número de empresas ligadas ao setor, com um resultado acima da média nacional. No ano passado, as empresas paranaenses ligadas ao turismo registraram 13,6% de crescimento em suas atividades, o que também mostra como o Estado está no caminho certo ao fomentar, aprimorar e divulgar esse setor, responsável pela geração de emprego, de renda e que proporciona tamanha qualidade de vida às pessoas", disse.

Para 2025, o Estado projeta resultados ainda melhores. A Secretaria de Estado do Turismo e o Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do setor, planejam ações voltadas a campanhas de promoção no mercado brasileiro e internacional, intensificando a atuação na América do Sul e na Europa, com foco em atrair mais turistas estrangeiros aos atrativos estaduais.

Confira alguns destaques do Boletim de Dados Turísticos:

FOZ DO IGUAÇU

O Parque Nacional do Iguaçu foi o principal destino do Estado, recebendo 1.893.116 visitantes em 2024, um número superior ao registrado em 2023. Em 2024, o Marco das Três Fronteiras recebeu 462.002 visitantes, quase 3,7% maior em relação ao ano anterior (445.542).

O Parque das Aves teve um crescimento de 2% nas visitações, com 821.147 visitantes no ano passado e 804.596 em 2023. Enquanto a Itaipu Binacional recebeu o segundo maior número de visitantes desde 2020, quando a visitação foi suspensa devido à pandemia da Covid-19, com registro de 666.939 pessoas que passaram pelo local.

CURITIBA

A Capital superou os 2 milhões de visitantes graças aos seus muitos atrativos de variados segmentos turísticos. A Linha Turismo, que em 2024 completou 30 anos de circulação, fechou o ano com quase 800 mil visitantes, 18,3% maior em relação a 2022, e mantendo-se estável no comparativo entre 2023 e 2024.

O Museu Oscar Niemeyer teve um aumento de 41% no número de visitantes em 2024 (712.195), em relação a 2023 (503.000). A Torre Panorâmica registrou 142.427 visitantes e a Mesquita Omar Ibn Al-Khatab teve 1,3% de crescimento na comparação entre os dois últimos anos, com 62.625 visitantes em 2024.

CAMPOS GERAIS

O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, atraiu 69.542 visitantes, reforçando o interesse crescente pelo turismo de natureza. Também no município, o Buraco do Padre registrou 70.440 visitas. Já o Parque Histórico e Museu de Carambeí teve um saldo de 130.602 turistas ao longo do último ano.

LITORAL

O trem que liga Curitiba à Morretes, no Litoral, registrou 396.576 visitantes ao longo do último ano (considerando ambos os sentidos). Em 2023 foram 250.679 turistas. O atrativo foi eleito recentemente como um dos passeios de trem mais bonitos do mundo pela Lonely Planet , uma das maiores e mais importantes editoras de turismo do planeta. Operado pela Serra Verde Express, o trem da Serra do Mar apresentou um crescimento de 58,2% em número de visitantes, no comparativo entre os anos de 2023 e 2024.

Outro destaque da região foi a Ilha do Mel, em Paranaguá, que recebeu 203.877 pessoas, com crescimento em relação a 2023 (com 172.952 visitantes). Do número de pessoas que estiveram no local no ano passado, sendo 32.744 somente em dezembro, com o início da temporada de verão. Já o complexo ambiental do Aquário de Paranaguá atraiu 31.873 turistas.

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A Ilha do Mel é considerada um Parque Estadual que, assim como outros no Estado, é administrado pelo Instituto Água e Terra (IAT). Segundo o órgão, o turismo nas Unidades de Conservação (UCs) do Paraná registrou crescimento de 2,3% no último ano, com 518.293 visitantes em 2024, contra 506.701 em 2023.

Nesta categoria, outros destinos que tiveram relevância foram o Parque Estadual da Serra da Baitaca, entre os municípios de Piraquara e Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, com 73.488 visitantes; o Parque Estadual do Monge, na Lapa, com 42.288; e o Parque Estadual do Guartelá, em Tibagi, com 21.886.

A chefe da Divisão de Unidades de Conservação do IAT, Lorena Frandini, comenta que o crescimento nas visitações é reflexo também de uma busca dos viajantes por atividades turísticas mais próximas da natureza e de atividades que proporcionam a consciência ambiental.

“As UCs têm papel fundamental no turismo, porque proporcionam espaços que alinham a conservação ambiental com o lazer. O aumento nas visitações reflete uma crescente conscientização e valorização de ambientes naturais preservados, demonstrando uma preferência dos turistas por destinos que promovem o contato direto com a natureza. Essa tendência fortalece não apenas a educação ambiental, mas também incentiva práticas de turismo sustentável, contribuindo para a preservação de ecossistemas locais quanto para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno”, explicou.

INTERIOR DO PARANÁ

Em Cruzeiro do Oeste, o Museu de Paleontologia Alexandre Gustavo Dobruski recebeu 7.503 visitantes, enquanto a exposição Vale dos Dinossauros atraiu cerca de 150 mil pessoas. A Estância Pedra do Índio, em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, consolidou-se como destino ligado ao turismo de aventura, recebendo 31.362 visitantes em 2024.